我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

不滿丈夫轉帳給前女友550萬 上海女子提告…討回200萬

中國新聞組╱上海2日電

上海一名女子偶然在丈夫的手機裡發現數筆大額轉帳紀錄，總計550萬元人民幣，後來又意外得知收款方竟然是丈夫的前女友，憤而提告，最後上海市虹口區人民法院判決，丈夫前女友須返還確屬贈與性質的200萬元。

澎湃新聞報導，林琳和李暢是一對夫妻，一次偶然的機會，林琳在李暢的手機裡看到數筆大額轉帳紀錄，收款方是李暢的前女友吳玥，林琳立即質問李暢。

李暢坦承與前女友還有聯繫，原因是吳玥不滿李暢與別人結婚，不斷糾纏，要求給她「分手費」。為了不影響婚姻生活，李暢按照吳玥的要求支付。林琳得知後相當震驚，立刻要求丈夫與吳玥斷絕往來，又到吳玥的公司大鬧一場。

據報導，沒想到事情並沒有如願落幕，林琳再次發現李暢轉帳給吳玥，每個月匯50萬人民幣。林琳與李暢為此爭論不休，最後一狀告上法院。

在法庭上，林琳主張李暢婚後在自己不知情的情況下，多次向吳玥大額轉帳，擅自處分夫妻共同財產，侵犯其合法權益，要求法院確認李暢對吳玥轉帳的贈與行為無效，並要求吳玥返還全部轉帳款項合計550萬元。

吳玥相當不滿，辯稱自己與李暢相戀多年，本已談婚論嫁，但因林琳的介入導致分手。李暢婚後出於對吳玥情感的虧欠主動提出金錢補償，並在其婚後半年內，分筆轉帳給吳玥200萬元。這筆「分手費」是李暢自願贈與，並非吳玥主動索取。

報導指，法院經審理後認為，李暢婚後半年內，未經妻子林琳同意數次向前任女友吳玥支付「分手費」的行為有違公序良俗，且支付的款項明顯不屬於夫妻日常生活開支，應認定為對夫妻共同財產的擅自處分，因此判定，在李暢同意全部款項均返還給林琳的前提下，吳玥應向林琳返還該200萬元。

至於剩下的350萬元，因吳玥明確否認該款項的性質為贈與，且在李暢轉帳之前，吳玥與李暢擔任法定代表人的公司之間有其他資金往來，法院無法認定李暢對吳玥的350萬元轉帳是贈與行為。

人民幣 手機

上一則

觸犯香港立法會特權法 最高罰款1萬港元、判囚1年

下一則

雙11搶秒殺貨 代拍服務、搶拍軟體火爆 公安示警

延伸閱讀

App新騙術 帳戶數秒歸0

App新騙術 帳戶數秒歸0
奇諾岡庇護中心食宿免費 災民競相進住 寵物同獲照顧

奇諾岡庇護中心食宿免費 災民競相進住 寵物同獲照顧
南加山火紅十字伸援手 華人求援

南加山火紅十字伸援手 華人求援
司法部還想封殺微信 遭聯邦法官駁回

司法部還想封殺微信 遭聯邦法官駁回

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州