不滿丈夫轉帳給前女友550萬 上海女子提告…討回200萬

上海一名女子偶然在丈夫的手機 裡發現數筆大額轉帳紀錄，總計550萬元人民幣 ，後來又意外得知收款方竟然是丈夫的前女友，憤而提告，最後上海市虹口區人民法院判決，丈夫前女友須返還確屬贈與性質的200萬元。

澎湃新聞報導，林琳和李暢是一對夫妻，一次偶然的機會，林琳在李暢的手機裡看到數筆大額轉帳紀錄，收款方是李暢的前女友吳玥，林琳立即質問李暢。

李暢坦承與前女友還有聯繫，原因是吳玥不滿李暢與別人結婚，不斷糾纏，要求給她「分手費」。為了不影響婚姻生活，李暢按照吳玥的要求支付。林琳得知後相當震驚，立刻要求丈夫與吳玥斷絕往來，又到吳玥的公司大鬧一場。

據報導，沒想到事情並沒有如願落幕，林琳再次發現李暢轉帳給吳玥，每個月匯50萬人民幣。林琳與李暢為此爭論不休，最後一狀告上法院。

在法庭上，林琳主張李暢婚後在自己不知情的情況下，多次向吳玥大額轉帳，擅自處分夫妻共同財產，侵犯其合法權益，要求法院確認李暢對吳玥轉帳的贈與行為無效，並要求吳玥返還全部轉帳款項合計550萬元。

吳玥相當不滿，辯稱自己與李暢相戀多年，本已談婚論嫁，但因林琳的介入導致分手。李暢婚後出於對吳玥情感的虧欠主動提出金錢補償，並在其婚後半年內，分筆轉帳給吳玥200萬元。這筆「分手費」是李暢自願贈與，並非吳玥主動索取。

報導指，法院經審理後認為，李暢婚後半年內，未經妻子林琳同意數次向前任女友吳玥支付「分手費」的行為有違公序良俗，且支付的款項明顯不屬於夫妻日常生活開支，應認定為對夫妻共同財產的擅自處分，因此判定，在李暢同意全部款項均返還給林琳的前提下，吳玥應向林琳返還該200萬元。

至於剩下的350萬元，因吳玥明確否認該款項的性質為贈與，且在李暢轉帳之前，吳玥與李暢擔任法定代表人的公司之間有其他資金往來，法院無法認定李暢對吳玥的350萬元轉帳是贈與行為。