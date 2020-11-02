多次家暴…男用擀麵棍活活打死老婆

男子在多次家暴後，用擀麵杖把妻子活活打死。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

一名男子午夜與妻子因家庭矛盾爭吵，至隔日凌晨4時許仍怒氣難消，再度找妻子理論，卻在激烈爭吵的過程中，用事先放在炕上的擀麵棍及拳頭毆打妻子頭頸部及身體其他部位，致其創傷失血性休克死亡。日前，寧夏永寧縣人民法院以故意傷害罪（致人死亡），判處男子有期徒刑八年。

半島晨報報導，阿玲和張峰（化名）結婚多年，兩人常因瑣事爭吵不休，性格潑辣的阿玲每次不會善罷甘休，有時會被張峰拳腳相向，但每次挨打後，丈夫又是認錯又是做保證，加上阿玲覺得家醜不可外揚，每次都會原諒對方，即使跑回娘家，家人也會勸她回家好好過日子。

去年10月12日午夜，阿玲和張峰又因細故發生爭執，和往常一樣，兩人爭吵完後各自休息。直到次日凌晨4時許，怒氣難消的張峰再次找阿玲理論，爭吵中，竟拿起擀麵棍將阿玲頭部打傷流血。

眼見妻子滿頭血，張峰拿出家裡的半瓶藥酒想讓妻子喝下卻遭拒，兩人又繼續爭執，張峰不斷用拳頭毆打阿玲身體，又用擀麵棍擊打阿玲頭頸部及其他部位。當天早上6點，渾身是血的妻子躺在地上一動不動，張峰才從憤怒中驚醒，打電話求救，醫護人員到場時，阿玲已經死亡。

據報導，經鑑定，阿玲是因顱腦損傷、全身多處軟組織損傷、雙側肋骨多發性骨折及胸腔內臟器損傷，導致創傷失血性休克死亡。

張峰到案後如實供述犯行，而寧夏精神疾病鑑定所鑑定，張峰患有待分類的精神病性障礙，案發時處於疾病的發病期，他在案件的刑事責任能力為限定刑事責任能力；寧夏永寧縣人民法院以故意傷害罪（致人死亡），判處張峰八年有期徒刑。