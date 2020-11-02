34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

舉報人王女士。（取材自新晚報）

31歲的王姓女子上網指控52歲的喬姓女子介入家庭，導致她與丁姓前夫離婚，自己只能帶著一歲大的孩子回娘家；喬女澄清，當時王女與丁男僅是同居關係，她與丁男登記結婚時，兩人婚姻狀態都是「單身」，還說「她一個年輕漂亮的女孩子，如果沒有出現什麼問題，不會輸給我這個老女人。」

新晚報報導，王女表示，她透過查看丈夫手機 ，發現丈夫與喬女有不正當關係，在他們離婚之前，兩人還一起出遊。有次兒子眼皮受傷縫了四針，丁男竟把他們母子丟在醫院，以出差為由，跟喬女一起去青島遊玩。

最後丁男實在拖不下去了，簽了「離婚協議書」後，直接住進喬女的家。

協議書顯示，王女與丁男因為感情不和解除同居關係，兒子由女方撫養，男方承擔撫養費，自2020年10月起，每月5日前支付當月撫養費2500元，直到兒子18歲。

據報導，喬女受訪時表示，王女與丁男在一起逾三年、孩子也一歲多了，卻還沒領證結婚，「這正常嗎？」質疑兩人存在某些問題，「她一個31歲的年輕漂亮、心地善良的女孩子，如果沒有出現什麼問題，不會帶著自己一歲多的兒子輸給我這個老女人，應該是他們自身出現了問題。」

喬女說，自己與愛人丁男在民政局登記結婚的時候，雙方婚姻狀況都是單身，並強調王女與丁男是同居關係，沒有法律意義上的婚姻，協議上也是解除同居關係。

對於王女在網上的指控，喬某說，王女早前在朋友圈裡也發了一些內容，這次又在一個自媒體上發了，感覺其中有些字眼不妥，如果影響面擴大的話會考 慮起訴。