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只因妻子阻肇逃 他當街拿磚塊砸死 路人怕到只敢圍觀

中國新聞組／北京2日電
山西朔州一男子當街將妻子按在地上用石頭猛砸，女子掙扎反抗但無法掙脫。此舉引來不少路人圍觀，但無人上前勸阻。（視頻截圖）
山西朔州一男子當街將妻子按在地上用石頭猛砸，女子掙扎反抗但無法掙脫。此舉引來不少路人圍觀，但無人上前勸阻。（視頻截圖）

山西朔州一名男子日前騎電動車撞人後，與妻子發生爭吵，沒想到一氣之下竟當街把妻子按在地上用石頭猛砸，當時雖有許多路人圍觀，卻無人上前勸阻，該名被砸女子最後死亡。朔州市公安局朔城分局發布警情通報稱，犯案男子已被公安機關控制，案件正在偵查中。

觀察者網報導，有目擊者指出，一名男子騎電動車載著一女子，不小心擦撞旁邊的車輛，男子欲逃走，但遭同行的女子阻止，兩人隨後發生口角，男子在氣憤之下，竟用磚頭、板凳多次砸向女子頭部，還用農具叉子等多次襲擊女子，最終導致女子死亡。

朔州市公安局朔城分局證實，該對男女為夫妻關係。

在視頻中，男子將女子按壓在地上捶打，女子不斷掙扎無法掙脫；值得注意的是，現場有不少路人圍觀，卻無一上前阻止，引發網友議論。

有網友譴責，「旁邊那麼多人，及時阻止他，她也不至於死」、「理解因害怕而不敢上前阻止，害怕被報復不敢報警，真的理解不了『因害怕』而在旁邊全程圍觀。」但也有人表示，「見義勇為值得讚揚，但要命的時候要求路人必須上去跟兇手拚命，真是站著說話不腰疼」、「那麼瘋，熱心人也不敢上啊，且這件事根本不是熱心就能解決的」。

山西朔州一男子當街將妻子按在地上用石頭猛砸，女子掙扎反抗但無法掙脫。此舉引來不少...
山西朔州一男子當街將妻子按在地上用石頭猛砸，女子掙扎反抗但無法掙脫。此舉引來不少路人圍觀，但無人上前勸阻。（視頻截圖）
妻子被丈夫用石頭砸到渾身是血躺在地上。（視頻截圖）
妻子被丈夫用石頭砸到渾身是血躺在地上。（視頻截圖）

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