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廣州男看精神科人多 捅傷醫護再跳樓

中國新聞組／綜合報導
一名男醫師被捅傷，白袍上有多處血跡。（視頻截圖）
一名男醫師被捅傷，白袍上有多處血跡。（視頻截圖）

廣州中山大學附屬第三醫院日前發生持刀傷人事件，一名曾在該醫院就診的35歲病人在不獲精神科醫師接見後，持刀將在場的醫護人員捅傷，隨後更跳樓自殺。警方指，事件中有兩名醫護人員受傷，正在接受治療。

香港01報導，有身處現場的網友指，他原本正在醫院一樓排隊領取報告，突然就有一群人從後方跑過來，「還不知道怎麼回事，緊接著看到衣服上都是血的護士也跑過來。」該網友坦言，剛開始還以為是事故急診，然後就聽到有人喊，「砍醫師了。」

另據網上消息稱，事件起因是一名男子要到醫院的精神科就醫，但由於求診者眾多，男子被醫師拒絕臨時增加預約，結果男子就取出利器捅人。

另據媒體報導，被趙某所傷醫師為中山三院心理科副主任醫師陶炯，仍在救治中，傷情較為平穩。陶炯曾作為廣東派出的第24批醫療隊隊員前往武漢支援。

成都商報報導，該事件發酵後，疑似嫌犯趙某的遺書被曝光。文中稱「今天是我的生日，也是我的祭日……連續幾個月被病魔纏身，折磨的體無完膚。內心的意志再也無法支撐虛空的身體。」在中山大學附屬第三醫院就診期間，嫌犯認為醫師錯開精神類藥物，導致他靠吃大量安眠藥入睡，並患上高血壓、肝膽腎臟損傷嚴重。

紅星新聞記者瀏覽嫌犯個人帳號發現，近兩個月，他多次提到「自殺」、「失眠」、「精神壓力大」等，曾前往廣東省人民醫院、中山一院、廣州市腦科醫院等醫院治療。

該帳號共發布61條動態，最近一條發布在事發當天的10月31日上午8點45分，內文稱「第一次就診的紀錄，我沒有幻聽，醫師威脅嚇唬中給我開了精神分裂症的藥」。該文疑似指遺書中「醫師錯開精神類藥物」的情節。

男子（後）持刀追砍醫護人員。（視頻截圖）
男子（後）持刀追砍醫護人員。（視頻截圖）
砍傷醫師男子事後跳樓自殺。（取材自微博）
砍傷醫師男子事後跳樓自殺。（取材自微博）

高血壓 失眠 香港

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