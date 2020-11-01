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河南博士被境外組織「策反」提供「核資料」被逮

中國新聞組／綜合報導
劉欣被捕的視頻。（視頻截圖）
劉欣被捕的視頻。（視頻截圖）

劉欣(化名)，河南省平頂山市一家企業的技術人員，擁有博士學歷的他在單位工作游刃有餘，月工資萬餘元在當地也屬高收入。讓人沒有想到的是，一封看似平常的「兼職」郵件，讓劉欣被境外某機構人員勾聯上，隨後對方以「高額報酬」為名，讓劉欣蒐集境內某家核電站的重要涉密資料。

大河報報導，劉欣是平頂山某企業的高級工程師，他在多家招聘網站上投放簡歷想找「兼職」。2018年10月收到一封境外發來的郵件。對方稱，公司主要從事商務投資、網絡項目開發、技術專項合作、項目諮詢顧問等，可以提供兼職。收到這樣一封帶著繁體字的境外郵件，劉欣並沒有懷疑它的可信度，他將簡歷發給對方。

據報導，劉欣後來依照對方要求添加微信，對方使用微信電話向劉欣介紹「兼職」工作方向，主要是電力技術、軍民融合產品在電力方面的運用等。

報導指出，劉欣在攻讀博士期間，主要研究方向是人工智能及其應用，從那時開始他就兼職多家雜誌的審核人。工作後，劉欣給多家雜誌審稿，這些雜誌多是電力、機械工程、大學學報等方面的。這也成為境外某機構人員盯上的「首份情報」。

一周後的一天，對方發來「兼職任務」：要求劉欣把兼職審核未發表雜誌的目錄、將要發表的稿件等發過去，並特意叮囑說，不要用微信發送這些內容，使用壓縮文件發過去，而且要加密。劉欣認為對方需要的資料在網上就能搜到，於是就把一些公開的鏈接發了過去。

隨著雙方聯繫的深入，對方不斷提出新的「兼職任務」，比如：國內軍工類雜誌公開出版前的最新文章，劉欣所在單位合作電廠項目的具體情況，甚至明確索要國內某核電站的建設規畫、運行情況、可承受武力攻擊程度等資料。

從2018年10月第一封郵件，到2019年1月，雙方來往郵件20餘封，從「兼職招聘」到「核電站資料」，逐步暴露出境外某機構人員的「情蒐」真面目。

報導指出，今年初，對方要求劉欣蒐集指定的國內某家核電站等多家重要電站的現場施工圖片以及相關圖紙。包括某核電站的建設情況、設備安裝工程圖等，價格定了6萬元。

就在劉欣準備提供涉密資料的關鍵時刻，平頂山市國家安全機關及時介入，將劉欣抓獲。最終，劉欣因犯為境外刺探、非法提供情報罪，被判處有期徒刑九個月，剝奪政治權利一年，並處罰金2萬人民幣

劉欣收到的第一封郵件。（視頻截圖）
劉欣收到的第一封郵件。（視頻截圖）

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