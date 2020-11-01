欠醫院12萬元 院方不開死亡證明 兒遺體被凍17年

在家中整理資料的胡月琴。（取材自紅星新聞）

胡月琴日前又一次來寶山區殯儀館「看望」兒子。因為沒有《死亡證明書》，兒子已經在這裡躺了17年，一直沒辦法入土安葬，她每次只能問問工作人員：「兒子的遺體還在不在？」、「費用又增加了多少？」

紅星新聞報導，胡月琴兒子李奇樂1983年出生，彼時胡月琴是同濟大學印刷廠的會計，丈夫是國企的紡織工人。2003年4月3日念大學的兒子突然肚子疼，胡月琴帶他到新華醫院看病，確診為急性重症胰腺炎。第三天，病情惡化，專家連夜手術後又切開氣管，經過多次手術，在53天後去世。

據報導，胡月琴說，兒子去世後，他們多次找醫院開死亡證明，但醫院說要等他們將拖欠的12.4萬元(約1萬8500美元 )醫療費 結清才拿得到。胡月琴說，當時為了給兒子治病，耗盡全部積蓄，支付醫院26萬醫藥費，平時購買藥品又花了15萬，她沒錢支付欠款。她多次給院長寫信，請求醫院暫緩欠款，先給死亡證明，但是無果。

「沒有死亡證明就不能銷戶，不能拿到火化證明，也就不能安葬。」胡月琴說，那段時間她和丈夫非常痛苦，開始對醫院的救治提出質疑，例如開刀是不是太早了、為什麼一直拖著不拍CT等，他們寫信給相關部門舉報「新華醫院醫療殺人」。但上海市公安 局未發現犯罪事實，不予立案。

報導指出，2003年9月，新華醫院將胡月琴告上法庭。法院判決胡月琴支付所欠醫療費12.4萬餘元。雖然判決暫緩執行，但她和醫院的「死結」還是無法解開。2006年退休後她繼續寫信維權。

2016年丈夫心肌梗塞去世，胡月琴不再執拗地認定「醫院醫療殺人」，而是只想討要「死亡證明」，想讓兒子入土為安。胡月琴說，但醫院不給，胡月琴只有繼續上訪。

2018年12月27日，她收到上海市衛健委答覆稱，李奇樂的病史資料中存有《居民死亡醫院證明書》第一聯，可去新華醫院辦理複印手續。兒子去世後16年，2019年1月3日她終於到醫院拿到了兒子的死亡證明書第一聯（複印件），5天後拿到了殯葬證明。

報導說，原以為一切結束了，可是胡月琴到殯儀館，工作人員說，以17年的遺體冷凍保管費30元一天計算，她需要支付接近20萬元(約3萬美元)，才能取走兒子的遺體。

如今，一切又回到原點。胡月琴認為，高昂的冷凍保管費是新華醫院不給死亡證明造成的，所以醫院應該負責。胡月琴請了一位律師開始新一輪維權。她無奈地說：「我年齡也大了，只有盡快料理完兒子後事，才能安心的離開。」