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平時太壓抑？ 上矽膠娃娃體驗館 把「她」斷手斷腳

中國新聞組／上海1日電
店內的矽膠娃娃都經過反覆消毒。（取材自澎湃新聞）
店內的矽膠娃娃都經過反覆消毒。（取材自澎湃新聞）

繼廣東深圳之後，廣西南寧近日有多家矽膠娃娃成人體驗館引發關注。有網友認為，體驗館違背「公序良俗」，也有人認為，體驗館並不影響他人。

澎湃新聞報導，南寧市一家矽膠娃娃體驗館的店主趙林（化名）稱，他開店已兩個月，是受到深圳矽膠娃娃體驗館的啟發。以前他曾在工地打了十幾年工，知道很多農民工背井離鄉，生理需求難以滿足。

趙林說：「我2013年在外打工時，發覺很多民工背井離鄉，賺了一點錢就去找女人，有人受騙，有人得病，家庭也受到影響。這些事情讓我很難受。」後來他看到深圳一家矽膠娃娃體驗館，在考慮幾個月後，花了攢下的十幾萬元（人民幣，下同），決定開店。

趙林說，來店裡的大多是80、90後的打工者，「他們來的時候鬼鬼祟祟，走的時候表情很放鬆，還會感謝我們」，也有碰過娃娃斷手斷腳，「從中能判斷這些客人平時非常壓抑」。

趙林說：「我和深圳矽膠體驗館老闆一樣，都是打工人，我佩服他有勇氣開第一家。我也想著，如果我們自己開一家，是不是也能解決一些問題？」

有人稱矽膠娃娃體驗館「半個月可以回本」，趙林稱，沒有那麼誇張。他們採取的是銷售和體驗相結合的模式，可以回本，但真正賣出去的不多，體驗的居多。

趙林表示，「這個錢不好賺」，南寧大概有十幾家類似店鋪。趙林店裡有六個矽膠娃娃，從廠家進貨，價格在幾千到幾萬不等；體驗價格在100多元到300多元，一天一般能接待兩、三個人。

客人體驗完，他們消毒等工作就要做一個小時，「要把七、八十斤的娃娃扛去洗澡，進行雙氧水和紫外線消毒，再整理好。人工費和消毒費用加起來，利潤空間並不大。

南寧市一家矽膠娃娃體驗館內的房間環境。（取材自澎湃新聞）
南寧市一家矽膠娃娃體驗館內的房間環境。（取材自澎湃新聞）

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