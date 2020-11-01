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央視「最美國臉」主播消失半年 遭爆被查與孫力軍關係

中國新聞組／北京1日電
央視「新聞聯播」主持人歐陽夏丹超過半年沒露面引發揣測。（取材自央視）
央視「新聞聯播」主持人歐陽夏丹超過半年沒露面引發揣測。（取材自央視）

曾有「最美國臉」之稱的央視「新聞聯播」主持人歐陽夏丹超過半年沒露面，有日本媒體近日爆料稱，歐陽夏丹疑因捲入中國公安部前副部長孫力軍涉嫌違紀案，被中紀委帶走調查她與孫力軍的「交友關係」，並稱她即使被釋放恐也無法重返主播台。但這項消息尚未被證實。

日本產經新聞10月28日報導稱，歐陽夏丹今年4月起「失蹤」，音訊全無，根據多名中共消息人士表示，歐陽夏丹從央視主播台消失，與已經落馬的孫力軍有密切關係，歐陽夏丹因此案正在接受調查，以了解歐陽夏丹和孫力軍之間的關係。

消息人士並透露，歐陽夏丹也可能不至於被逮捕，配合調查後就被釋放，但是估計恐怕無法再返回「新聞聯播」的主播工作。

多維新聞報導，今年4月19日，中紀委通報孫力軍涉嫌違紀接受調查後不久，就傳出有央視多名女主播涉及此案，當時傳言被帶走協助調查的除了歐陽夏丹，還有董卿和李思思。董卿和李思思兩人後來現身闢謠，但迄今不見歐陽夏丹露面或是針對此案做出說明。

目前尚無法得知歐陽夏丹與孫力軍的關係。但這已不是歐陽夏丹第一次被傳涉案，2014年政法委書記、前公安部長周永康被抓時，外傳歐陽夏丹也數度遭到約談，要求交代與周永康案的相關問題。但以上傳言都未獲得當事人澄清或證實。

目前，官方尚未說明歐陽夏丹的情況。網絡上則是猜測聲四起，很多網民問「歐陽夏丹去哪了？」，有人認為她應該主動出面釋疑，不要讓傳言繼續發酵；也有網民要大家給歐陽夏丹一些空間和時間，也許她只是因單純的個人因素例如感情困擾而暫離主播台。

今年43歲的歐陽夏丹出生於廣西桂林，畢業於中國傳媒大學，曾在上海電視台新聞頻道工作，2003年進入央視經濟頻道主播「第一時間」，2009年擔任央視新聞頻道「共同關注」節目主播，2011年成為「新聞聯播」主播，曾獲央視十佳主持人、央視十佳人物、金話筒獎等獎項。

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