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巨貪「億元司長」家藏2億現金 鈔票多到燒壞點鈔機

中國新聞組／北京1日電
專案組在魏鵬遠一處房屋中搜出大量現金。（央視新聞截圖）
專案組在魏鵬遠一處房屋中搜出大量現金。（央視新聞截圖）

有如反腐大戲「人民的名義」中的貪官趙德漢，「億元司長」魏鵬遠也曾在住處藏2億多現金（人民幣，下同），並燒壞查案人員的點鈔機，保定市中級人民法院已追繳魏受賄、巨額財產來源不明財產約1.28億元。

據澎湃新聞報導，原是國家能源局煤炭司副司長的魏鵬遠，1982年從遼寧阜新礦業學院畢業後分配到煤炭部規劃設計總院工作。據央視報導，32年職業生涯中，魏鵬遠一直沒有離開煤炭行業。

另綜合媒體報導，2014年，魏鵬遠一處房屋被清查時發現大量現金。專案小組派出十多名銀行人員及五台點鈔機清點現金，共清點出現金人民幣1.348億元、歐元819.55萬元、美元382.49萬元、港幣189萬元、英鎊1.6萬元，按當天的匯率中間價，起獲的現金折合人民幣2億多元。

由於清點的時間長又不間斷，其中一台點鈔機被當場燒壞。據報導，魏鵬遠涉案財產達到3.4億，若用百元鈔平鋪，可以鋪成五個半的足球場。

魏鵬遠曾與一名80後女性常某共同生活並育有三名子女。法院在追繳魏鵬遠相關涉案財產過程中，常某曾提出異議，懇請保留部分撫養費及其中一處房產供其子女使用、居住。該請求被法院駁回。

據報導，保定中院於2017年8月24日立案執行魏鵬遠相關涉案財產，除了魏的12萬多存款外，拍賣了涉案房產九套、車位四處及汽車五輛。經一拍、二拍、變賣程序，尚有二套房產、四處車位、汽車一輛未成交，上述財產拍賣款項共計1億2800萬多元，全數已追繳。

魏鵬遠受賄、巨額財產來源不明案一審開庭。（新華社資料照片）
魏鵬遠受賄、巨額財產來源不明案一審開庭。（新華社資料照片）

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