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廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

中國新聞組／綜合報導
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

今年3月，廣西玉林一名25歲女護士李鳳萍疑因沉迷賭博欠債，向同醫院的50歲已婚男醫師羅遠健借錢，但因為被男方要求必須「每周跟他發生性關係三次」而起殺意，將羅男碎屍後煮熟，沖下馬桶滅證，隔天面不改色去上班。10月30日玉林市中級人民法院一審判處李鳳萍死刑。

來源：YouTube

護士碎屍男醫師的新聞在網路上鬧得沸沸揚揚。綜合媒體報導，李鳳萍在廣西玉林的醫院擔任護理師，因為愛上賭博、揮霍無度，因此常常沒錢。最後她找上同醫院的50歲已婚男醫師羅遠健借錢。但對方開出「每周和他發生關係」的條件，而李鳳萍也答應了。

不過羅男的錢很快就被她花光，於是再度找上羅男，這次男方讓李鳳萍寫下借據，要求她「隨傳隨到」，李鳳萍答應後要羅男拿錢到她租屋處。當晚兩人發生關係後，李女愈想愈不甘心，忍無可忍，趁羅男喝醉時用充電線將他勒斃，剁碎屍體煮熟後再沖入馬桶滅證，隔天面不改色地到醫院上班。

李女越想越氣，趁羅男熟睡時將他殺害，甚至將屍體剁碎煮熟，隨後沖進馬桶滅證，隔天面不改色去上班。

附近居民事後在下水道發現疑似不明人體組織的碎塊，因此嚇壞報警，這起事件才東窗事發。據悉，李鳳萍被抓時，她的床底下還有未處理的兩條腿，殘忍行徑和清純的外貌相差甚遠，而如今她的下場也曝光，消息傳出後震驚社會。之後李鳳萍遭警方逮捕。

玉林市中級人民法院當天對被告人李鳳萍故意殺人、盜竊一案作出一審判決。以故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；以盜竊罪，判處有期徒刑五年，並處罰金3萬元。數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金3萬元。同時責令被告人李鳳萍退賠被害人經濟損失9萬8000餘元給其親屬。

李鳳萍（中）被以故意殺人罪判處死刑。（取材自光明網／玉林市看守所供圖）
李鳳萍（中）被以故意殺人罪判處死刑。（取材自光明網／玉林市看守所供圖）

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