100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我

浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

浙江杭州一位80多歲老先生，把約100萬元人民幣 (約15萬美元 )存款分給小兒子，把自己工資卡交給二女兒保管。但是，因為對財產分割不滿意，小兒子拿了錢後，一次也沒有來看望過父親。

錢江晚報報導，浙江遺囑庫與社會福利 中心日前簽署戰略合作協議，簽約儀式後， 針對遺囑問題，不少老人現場提問，「我只有一個孩子，還需要立遺囑嗎？」、「我想把財產留給孫子行不行？」、「女兒管我管得多，我想把財產多分一點給她，可以嗎？」

據報導，對於為什麼要和遺囑庫建立這樣一種合作，杭州社會福利中心主任趙胡明說：「我們這裡，時常會遇到，一些老人因為財產分割、繼承問題，一家人鬧矛盾的，有私下爭論的，有也鬧到法庭上。有時候，因為這些問題，子女後輩甚至常年不來探望老人。」

趙胡明表示，有一位80多歲的老先生，退休前是中學老師，家境殷實，有一兒兩女。他和老伴上了年紀後，就住進了福利中心。他把100萬元人民幣(約15萬美元)左右的存款分給了小兒子，把自己的工資卡交給二女兒保管。

但是，因為對財產分割不滿意，小兒子拿了錢後，一次也沒有來看望過父親。二女兒結婚後，家境不錯，最初隔三岔五買一些吃的，來看父親。

「但這些錢她都會從老先生的工資卡裡扣出去。看望一段時間後，她嫌麻煩，把工資卡交給大姐，再也不來了。」 趙胡明說。老人的大女兒雖然孝順，但因為自己身體和經濟條件不太好，分身乏術。

曾經有一次，趙胡明給老人的兒子打電話，讓他來看看父親，小兒子在中秋節前，拎了點禮品，送到福利中心門口，交給護理員，轉身走了。

還有一位80多歲的阿姨，有兩個兒子，住進福利中心前，一家人商議好：由小兒子給老人養老送終，包括負責她在福利中心的費用。

但有一年，大兒子的孫子生了孩子，老人高興，給小寶寶包了1000元的紅包。小兒子知道後，非常生氣，好長一段時間，不再來探望老人，還一度停繳了費用。

「我們希望能多給老人們普及一些關於家庭財產處理方面的知識，這樣能避免一些問題，也讓老人能安度晚年。 」趙胡明表示。