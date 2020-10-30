一家4口溺水 江蘇73歲老人奮勇跳河救人

救人老人說，當事人就是在這裡落水。(取材自揚子晚報)

20歲女兒負氣跳河，父親、母親、弟弟緊跟著跳水去救；但是一家人都不會游泳 ，四人在水裡載浮載沉。命懸一線時，一名73歲的老人奮不顧身跳入河中，先將離岸較近的三人推向岸邊，再將河中央奄奄一息婦人拉上岸。

揚子晚報報導，73歲的老人葉乃學日前在江蘇泰州海陵區的前進河聽到老伴呼救，才知道有人跳河了；他迅速趕到河邊，只見河裡有四人，三人在距離岸邊2、3米處，另一人在河中央，離岸邊有7、8米；四人雙手都高舉著在水面亂舞。

「不好，他們都不會游泳」，葉乃學脫掉鞋子和外套，穿著羊毛衫就縱身跳入河中，快速游到離岸邊稍近些的三人身邊，從後面奮力將三人往岸邊推，岸邊群眾也幫忙將三人拉上岸。

葉乃學顧不上喘口氣，轉身游向河中央的中年婦女，一把抓住她的臂膀，拽著向岸邊游去。

在往回游的途中，葉乃學體力不支，幸好太太將一根長約5米的竹竿伸過來，和岸上鄉親合力將葉乃學與中年婦女拉上岸邊。

報導指出，溺水的四人是一家人，就租住在葉乃學家後面不遠。當天，20歲的女兒因被父親批評了幾句，先哭著奔出家門跳河，不會游泳的父親、母親、弟弟為了救她也先後跳河；他們溺水的前進河寬達16米，由於剛疏浚不久，河岸邊就深達2米多，中央則有3米多深。

年過七旬的老人隻身救了一家四口，葉乃學受到眾人的肯定，「看到河裡有人，就要去救，沒有說的，真的沒有想太多。」葉乃學說。