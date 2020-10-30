空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

涉事空姐。 （視頻截圖）

湖南長沙沈姓男子為追求海航空姐女友芳芳，為她離婚、前後花了上百萬人民幣 （下同），沒想到已訂婚的女友一邊說著要和他結婚，一邊帶著同公司機師回家過夜、在床上留下不明液體及毛髮，最後更悔婚不嫁。沈男不甘人財兩失，近日透過網路發出「清單」， 細數情感糾葛，引發熱議。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，2019年初，時年23歲的芳芳在長沙獨自看煙花，吸引了已婚的沈男注意，他開車追到了芳芳居住的酒店，主動搭訕，此後，兩人開始通過微信 交流。

交往期間，沈男對芳芳大方又體貼，僅在支付寶與微信上，沈男就給芳芳轉了66萬餘元，還為芳芳的奔馳車付了24萬餘元首付。沈男還會給她家人買頭等艙機票，帶她逛商場購物消費，買奢侈品、飾品、手表、包包等從不猶豫。

在沈男的清單裡，在他離婚前後，他幫空姐女友買車、買奢侈品、發紅包轉帳，前前後後花了上百萬，沒想到芳芳一邊說著要和他結婚，一邊帶著男同事回家過夜。沈男搜集女方出軌證據，發現芳芳帶同事回家，兩人並在屋內地毯及床上遺留保險 套及不明毛髮及液體。

針對沈男的「偷吃」控訴，芳芳未回應，但表示，「我不想再和他在一起了，他太可怕了。」在芳芳的講述中，與沈男即將開始的婚姻生活，讓她感到非常不安。「他威脅我，要把之前的這些事情鬧到我的單位，讓我意識到他很極端。」

對於芳芳的解釋，沈男無法接受，他要求芳芳返還70萬元，車子等其他花費都算了。目前，芳芳對此條件並未接受。