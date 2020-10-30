照顧癌夫6年 妻重病秒被離「沒想到他這麼絕情」

李女出示的聊天紀錄顯示，兩人之前的語言還很親暱和關愛。（取材自紅星新聞）

四川成都一對結婚20年的夫妻，近日打起離婚官司，吳姓丈夫稱因兩人長時間感情不和，提起離婚訴訟，李性妻子則稱丈夫六年前查出慢粒白血病，這些年來她一直陪伴照顧，而如今自己被診斷出罹患重病，丈夫竟堅持要離婚。

紅星新聞報導，兩個多月前，吳男向法院提起離婚訴訟。起訴書中，吳男稱與妻子長時間感情不和，且妻子有家暴 行為，實在無法忍受。面對丈夫的離婚之訴，李女稱「沒想到他這麼狠，這麼絕情。」李女說，丈夫六年前查出慢粒白血病，這些年來自己一直陪伴左右，照顧丈夫，如今自己身患疾病，最需要夫妻相互扶持，丈夫卻堅持要與自己離婚。李女表示希望這段婚姻能夠維持下去。

李女說，她和丈夫在1998年前後相識，2004年登記結婚，孩子長大成人，如今已經工作。「在外人看來，我們很幸福，讓人羨慕。」李女說，她在成都一家酒店上班，丈夫在一家企業當駕駛員，日子過得也不算差。而在今年7月的兩次爭吵之後，兩人竟走到了離婚的地步。

「這次最主要的爭吵源於丈夫某天晚上在手機 上與另一異性的聊天。他以前就有過這樣的情況，一般吵幾句，他就會說不玩了，然後把（對方）微信 刪了。但這次，他堅決不刪。」不久後，丈夫吳先生就提起離婚訴訟。

不巧的是，李女被診斷出有較嚴重的子宮肌瘤和卵巢囊腫等病症，醫生建議進行手術治療。李女說：「離婚我身體咋辦，哪來的治療費，財產分割，我住哪裡……。」

「沒想到他這麼狠，這麼絕情。」李女說，丈夫六年前查出患有慢粒白血病，有一年半時間都在休養，而這期間，李女稱自己一直忙裡忙外照顧家，「還給他找了外邊的中醫，開了不少藥，一副藥四五百，還只能吃三天，持續了一年多。」

李女不解，曾經自己盡心付出，如今患上子宮肌瘤和卵巢囊腫等病症，丈夫卻在此時要與自己離婚。

對於李女所說的，吳男說，這幾年，妻子確實對自己有所照顧，但爭吵也經常有，「只要一吵，她經常就會很暴躁，隨手拿起刀呀、啥的東西要來打我。」如今他已經搬出家，在外租房住。