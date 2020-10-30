我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

微信群發室友「醜照」 害她憂鬱…粵高中生判賠

中國新聞組／北京30日電
高三女躺在床上的照片被傳到群組 。（取材自微博）
高三女躺在床上的照片被傳到群組 。（取材自微博）

發室友「醜照」挨告了！廣東廣州一位高三女生小雲（化名），趁室友小亦（化名）不注意拍下生活照，發到班級微信群，沒想到導致小亦憂鬱症發作，還吃上官司。

中國青年報報導，小亦與小雲是中學高三學生，兩人還是同一寢室的室友。2019年2月，小雲拍下小亦穿校服躺在床上照鏡子的照片，並發到班級微信群，小亦認為小雲侵犯其隱私權，要求小雲撤回，但因超過撤回時間，小雲未能撤回。

之後，小亦因頭暈到醫院治療，診斷出憂鬱症。同日，小亦服藥自殺，幸好被家人老師及時送院救治。

小亦到另一家醫院治療，病歷載明，「患者因為被同宿舍的同學在班級群發布她私人的照片，大受打擊，稱同學發布她『醜陋的照片』，很多人笑話她，從此自卑、消極」。之後，小亦因重度憂鬱發作，兩次住院治療。

小亦住院期間，小雲曾發短信向她道歉。在這期間，小亦的父親曾向公安機關報案，稱女兒被同學欺負。

由於雙方矛盾並未化解，小亦將小雲告上法院，要求賠償醫療費、交通費、精神損害撫慰金等共計9萬餘元（人民幣，下同，約1.3萬美元）。

一審法院認為，小亦病歷載明「既往症憂鬱症病史」，可確認小亦有憂鬱症病史。其次，小雲的行為對小亦憂鬱症發作有刺激和觸發作用，且小雲沒有即時道歉，應承擔次要責任，小亦憂鬱發作，自身身體狀況原因較大，應自負主要責任。一審判決，小雲應賠償小亦3540.1元（約530美元），小亦不服提起上訴。

二審期間，由於小雲表示同意向小亦補償1萬元（約1495美元）。所以法院最終判決，小雲應向小亦支付補償款1萬元；駁回小亦的其他訴訟請求。

主審法官表示，由於憂鬱症的病因比較複雜，根據本案具體情況，酌定應由小雲對小亦的損害後果承擔50%的賠償責任。

此外，學生宿舍雖是學生集體生活的區域，但從另一個角度來看，每個學生的床舖位置又是自己相對的私密空間，並非公共場所，對該空間的支配，形成個人的隱私。

美元 微信 隱私

上一則

寧波黑天鵝「餵食」錦鯉 網友嘆：好有愛

下一則

廣場舞登高校課程 名額秒殺

延伸閱讀

媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌 醫：患創傷壓力症候群

媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌 醫：患創傷壓力症候群
復工的故事／復工後遇負評 理髮店靠兩個堅持挺過疫情

復工的故事／復工後遇負評 理髮店靠兩個堅持挺過疫情
上海兩小學生打鬧演變成家長約架… 1人被打到頭破血流

上海兩小學生打鬧演變成家長約架… 1人被打到頭破血流
產後心情低落逾2周 小心憂鬱症

產後心情低落逾2周 小心憂鬱症

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首