微信群發室友「醜照」 害她憂鬱…粵高中生判賠

高三女躺在床上的照片被傳到群組 。（取材自微博）

發室友「醜照」挨告了！廣東廣州一位高三女生小雲（化名），趁室友小亦（化名）不注意拍下生活照，發到班級微信 群，沒想到導致小亦憂鬱症發作，還吃上官司。

中國青年報報導，小亦與小雲是中學高三學生，兩人還是同一寢室的室友。2019年2月，小雲拍下小亦穿校服躺在床上照鏡子的照片，並發到班級微信群，小亦認為小雲侵犯其隱私 權，要求小雲撤回，但因超過撤回時間，小雲未能撤回。

之後，小亦因頭暈到醫院治療，診斷出憂鬱症。同日，小亦服藥自殺，幸好被家人老師及時送院救治。

小亦到另一家醫院治療，病歷載明，「患者因為被同宿舍的同學在班級群發布她私人的照片，大受打擊，稱同學發布她『醜陋的照片』，很多人笑話她，從此自卑、消極」。之後，小亦因重度憂鬱發作，兩次住院治療。

小亦住院期間，小雲曾發短信向她道歉。在這期間，小亦的父親曾向公安機關報案，稱女兒被同學欺負。

由於雙方矛盾並未化解，小亦將小雲告上法院，要求賠償醫療費、交通費、精神損害撫慰金等共計9萬餘元（人民幣，下同，約1.3萬美元 ）。

一審法院認為，小亦病歷載明「既往症憂鬱症病史」，可確認小亦有憂鬱症病史。其次，小雲的行為對小亦憂鬱症發作有刺激和觸發作用，且小雲沒有即時道歉，應承擔次要責任，小亦憂鬱發作，自身身體狀況原因較大，應自負主要責任。一審判決，小雲應賠償小亦3540.1元（約530美元），小亦不服提起上訴。

二審期間，由於小雲表示同意向小亦補償1萬元（約1495美元）。所以法院最終判決，小雲應向小亦支付補償款1萬元；駁回小亦的其他訴訟請求。

主審法官表示，由於憂鬱症的病因比較複雜，根據本案具體情況，酌定應由小雲對小亦的損害後果承擔50%的賠償責任。

此外，學生宿舍雖是學生集體生活的區域，但從另一個角度來看，每個學生的床舖位置又是自己相對的私密空間，並非公共場所，對該空間的支配，形成個人的隱私。