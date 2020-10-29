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吉林大媽人肉占車位 40分鐘趕跑40輛車

中國新聞組／北京29日電
人肉占車位的事件時有所聞。 （取材自微信）
人肉占車位的事件時有所聞。 （取材自微信）

在都市裡開車最要緊的是能找到停車位，為了搶停車位，人肉占車位起爭執的事情屢見不鮮。吉林長春有對60多歲的大媽大爺，為了占車位，倆人站在停車場40多分鐘，先後趕跑了40多台車。大媽還理直氣壯的說「我家有五台車，全是高檔車」。

來源：YouTube

哈爾濱日報報導，事發地點是在長春一超市門前，此處向來停車緊張，找車位是件難事。兩位60多歲的大媽大爺就這樣站在停車場的空車位上40多分鐘也不嫌累，就為了幫自家車占個車位。在視頻中，大媽直說「我現在誰也不讓，你別跟我爭」，更說自家的車都是高檔車，停個車位是應該的。

2人在40多分鐘裡，「人肉」趕跑了40多輛車。視頻被發布網上後，引來網友一面負評。

報導指出，人肉占車位時常引發糾紛，上個月，杭州車主爆料稱，她去逛蕭山銀隆，好不容易找到一個車位，結果被後面的人人肉「捷足先登」。

面對對方的無理要求，該車主決定槓到底，還撥打了110請民警到場調解。在對方堅持不讓的情形下，民警只好要求雙方都駛離現場，並將車位讓給下一位車主。

據報導，老人家出面為兒子占車位的情形很常見，南京一對70多歲老夫婦每天輪流坐在寒風中，只為替兒子兒媳占車位。這對老夫婦搬了一個小馬扎，輪流獨自坐在車來車往的路邊，這樣的占位還持續了兩個多月。

長春一對母子拿了兩個簡易的坐墊和塑料筐，坐在路邊公共停車位上等了3個小時，才等來了車位的主人—孩子的父親。重慶也有一對老夫婦站在路邊20多分鐘，就為了給30多歲的兒子占車位，罵跑了前來停車的3位車主。

只能說，在都市裡開車，為了一個車位起爭執，實在也是太難了。

吉林長春一超市門前，60多歲的大媽，為了給自己家裡的車占個車位，站在停車場40多...
吉林長春一超市門前，60多歲的大媽，為了給自己家裡的車占個車位，站在停車場40多分鐘。（取材自微信）

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