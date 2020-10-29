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太殘忍！媽媽男友施暴 撫順6歲童遭鐵鉗拔光牙

中國新聞組／北京29日電
父親懷抱裡的小雨，後背還有大面積傷痕。（取材自遼瀋晚報）
父親懷抱裡的小雨，後背還有大面積傷痕。（取材自遼瀋晚報）

6歲的撫順女孩小雨（化名）是個乖巧的孩子，在父母離婚後，她跟著生母一同住在一位「叔叔」家。幾個月後，當生父佟先生再見到女兒時，她被「叔叔」虐待，被鐵鉗拔牙、滾水澆頭，遍體鱗傷的她人在ICU病房中，命在旦夕。

來源：YouTube

遼瀋晚報報導，小雨的生父佟先生是一名大貨車司機，與前妻2011年結婚，2014年小雨出生。與前妻協議離婚後的一段時間，小雨由佟先生撫養，直到今年元旦佟先生才把小雨交到劉姓前妻手中，劉女與男朋友陳男，帶著小雨在撫順一起生活。

今年5月22日，小雨64歲的姥姥趙雅琴說，女兒打電話來說「我的外孫女在家洗澡時燙傷、摔傷」。醫生檢查時，發現外孫女大腿內側有一根深深扎進去的針，暗示我孩子遭到虐待。趙雅琴說，我問女兒誰幹的，女兒說是爸爸（劉女的男友陳男）。

趙雅琴痛心的說，外孫女遍體鱗傷，有燙傷、骨折，牙齒也掉了……，她直覺要報警，但女兒的微信發來威脅信息。她覺得訊息可能不是女兒發的，留言寫道如果被判刑，將來要拉墊背的…。

報導指出，2020年2月至2020年5月，小雨在這裡被陳男家多次以各種理由用熱水燙、用拳腳和洗衣板毆打、用鉗子拔光牙等方式傷害，造成身體嚴重燙傷，多處骨折。同時又用針刺入小雨大腿內，讓她睡地磚，不給蓋被，懲罰其長時間跪洗衣板，用菸頭燙其身體，逼迫其吞嚥菸頭，吃貓糧，吃貓屎，不給飯吃等殘忍手段傷害小雨，造成小雨身體多處損傷，並且不及時送醫救治。

小雨的生父佟先生心如刀割，後悔當初把孩子送到前妻手裡。孩子看病已經花去十幾萬，未來的恢復手術還要更加巨大的開銷。小雨在舞蹈和乒乓球方面很有天賦，是個聰明的孩子。如今小雨受傷，渾身潰爛，睡覺經常手刨腳蹬地哭著驚醒，「心理受傷太深了，不知道該怎麼去幫孩子」。因牙齒缺失，小雨生活有著諸多障礙。

小雨被殘害後，申請了法律援助，遼寧必達律師事務所杜振家表示，這起案件是他執業24年來最殘忍的案例。嫌疑人涉及的罪名包括虐待罪以及故意傷害罪，其中故意傷害致人重傷或嚴重殘疾的會被處以10年以上有期徒刑，社會影響極其惡劣的也會加重對被告人的處罰。

五個月過去了，孩子的身上還能看到大面積疤痕。（取材自遼瀋晚報）
五個月過去了，孩子的身上還能看到大面積疤痕。（取材自遼瀋晚報）
父親手裡拿著女兒受傷前後的照片。（取材自遼瀋晚報）
父親手裡拿著女兒受傷前後的照片。（取材自遼瀋晚報）

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