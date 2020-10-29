瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

侯先生與前妻當年的結婚證。（取材自紅星新聞）

年過六旬的侯先生二婚後以為自己老來得子，但妻子拒絕他去探視孩子，只是不停的跟他要錢令他起疑，直到他發現孩子也叫另外一個男人「爸爸」才終於讓他醒悟。花費數百萬養育了5年的孩子，竟然不是自己親生的，這讓他感覺「天都塌了」。

紅星新聞報導，1959年出生的侯先生在瀋陽從事建築業。他表示，2007年旅遊時認識了1978年出生、擔任旅行社老闆的女子劉女，後來兩人走到了一起。侯先生坦承，當時自己有家室和兩個女兒，前妻無法忍受劉女到家中來鬧，2009年和他離婚。2011年12月，他與劉女登記結婚。

侯先生說，因自己比劉女大近20歲，所以對她的要求也盡量滿足，無論是買名牌箱包等貴重禮物，還是出國旅遊。但自2013年起，侯先生說，劉女經常找各種理由鬧著要離婚。2013年2月28日，兩人辦理了離婚手續，他吃住在公司，劉女還是會來找他，也會過夫妻生活；劉女還是會纏著他讓他給買東西。

2014年年底的一天，劉女突然打來電話告訴侯先生她懷孕了。「說孩子是我的，還是個男孩」，這讓侯先生喜出望外，自此又開始對劉女百般伺候。

侯先生自稱，儘管劉女仍以各種理由不讓他去劉家，但為了保胎，侯先生想方設法給劉女買各種營養品、名牌包、鑽戒，精心照顧。

2015年9月10日，劉女在當地一家婦產醫院進行剖腹產，據稱花費20萬。侯先生說，劉女產後又要求他給兒子一套房子，他就在瀋陽市於洪區和丁香湖用工程款頂了兩套房子，一套是76平復式、一套是115平方米，頂帳價280多萬。因為孩子年齡小，他就把房產登記到了劉女名下。

劉女此後經常以兒子的名義來要錢，侯先生說，孩子管他叫「爸爸」，他從來沒有懷疑過孩子身世。直到今年9月中旬，侯先生的朋友告知他，看到劉女和另一男子在一起，調查過後，侯先生氣到「腦袋都快炸了」。

經過調查，劉女和周男從小就相識，是男女朋友，周男曾因詐騙 罪被判有期徒刑12年，2012年底刑滿釋放。劉女在吵鬧婚之後就與周男結婚了。

根據鑑定結果顯示，孩子與侯先生並無血緣關係。而孩子的出生證明顯示，孩子的父親一欄上寫的是周男的名字。

侯先生說，這些年來，劉女一家三口沒有工作、沒有收入，自己成了他們一家三口的金主。「不算兩套房產，不算給的現金，有帳可查的5年裡自己給他們的就有200多萬」。侯先生來到沈河公安 分局凌雲派出所報案。次日，劉某因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。