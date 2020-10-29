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保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

中國新聞組╱北京29日電
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

因為一個保溫杯，丈夫察覺妻子同時出軌兩個男人，一怒之下，丈夫順手抓起地上的電源插板線纏上妻子的脖子，導致妻子窒息死亡。

瀟湘晨報報導，貴州張姓男子與妻子姜姓女子原本感情很好，2018年7月，夫妻倆到廣西桂林打工，此後常常發生爭執。殺妻的張男說，「妻子嘮叨我不像個男人，沒有本事養她，還說別人的女人有男人養，不用上班。」夫妻倆矛盾越來越深，妻子提出離婚，但丈夫不肯。

據報導，夫妻倆鬧離婚的原因是老家新建房子借了20多萬元(人民幣，下同)經濟負擔較重，張姓男子生性節儉，姜女受不了，怪張男沒本事。

2019年9月5日，張男看見姜女的一個保溫杯，起了疑心，因為「保溫杯是買金飾送的贈品」，張男套出姜女承認是李某花了5000多元買金飾送給她的贈品，也承認和李某有婚外情。

然而就在姜女坦白的前一天，李某曾特地找到張男「告狀」，當時李某說的是，姜女和蒙某有「不正常關係」。「李某說，姜女和蒙某經常聊天刷屏，李某還叫我放手。」

根據法院判決書，李某和蒙某都是姜女的情人，兩人都給姜女送過黃金飾品；2019年以來兩人都經常與姜女發生性關係，有時在賓館，有時在各自的家中。蒙某稱，在姜女遇害前一天，他們還在賓館開房。

報導稱，得知妻子出軌，張男非常氣憤，要求查看姜女的手機。兩人爭吵搶奪手機時，張男順手抓起地上的電源插板線纏繞姜女頸部，導致姜女窒息死亡。殺妻後，張男在日記本上寫下：「我愛的我得不到，別人也別想。」

桂林中院審理指出，張男因婚姻矛盾故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪。張男作案後自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，依法可以從輕或減輕處罰。最終判決張男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

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