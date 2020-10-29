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從千萬別墅到數十元蔬果都要… 烏魯木齊前副市長涉貪2000萬

中國新聞組／北京29日電
李偉如今悔之晚矣。（取材自南方都市報）
李偉如今悔之晚矣。（取材自南方都市報）

中國紀委國家監委網站28日發文披露新疆烏魯木齊市市政府原黨組成員、前副市長李偉的嚴重違紀違法案，文中指出李偉不僅向私企老闆索要無度，還收受黑錢充當惡勢力犯罪團伙「保護傘」，涉嫌犯罪金額高達人民幣2000餘萬元（約298萬美元）。

南方都市報報導，今年54歲的李偉2003年轉入仕途，曾任烏魯木齊縣長，2016年8月被提拔為烏魯木齊市副市長。今年4月，新疆維吾爾自治區黨委第五巡視組開始對烏魯木齊市進行常規巡視。4月17日，李偉在任上落馬，9月23日被開除黨籍和公職。

中央紀委國家監委網站指出，李偉接受老闆宴請吃喝時，自己喝15年的「茅台」，老闆喝「水井坊」，下屬喝本地產的「三道壩」；去私營老闆家做客，看到對方家中僱用外籍保母，就讓老闆出錢安排僱用外籍保母到自己家中服務。

報導指，李偉任內索要無度，貪戀特權，從幾十元的水果蔬菜到近千萬元的別墅，都直接向管理服務對象索要。李偉曾說：「我出門從來不帶錢，我還需要花錢嗎？全部都有人買單。」

2018年6月至2019年11月間，李偉每周都向私營企業主賈某要菜要肉，被他索要的肉菜商販也不屑地說「一個首府城市的副市長整天找人要肉要菜的，一點形象也沒有。」

此外，李偉從2012年開始先後收受方某30萬美元、10萬港幣和價值25萬元的百達翡麗表，縱容以方某為首的惡勢力做大成勢。

新疆維吾爾自治區紀委監委通報稱，李偉充當惡勢力犯罪團伙「保護傘」，生活奢靡，聚眾賭博，道德敗壞，利用職務上的便利，侵吞公款據為己有，索取、非法收受巨額財物。

據報導，李偉在懺悔書中表示，「職業生涯起步之時就動機不純、觀念不正，之後又不加強思想改造，可以說，我心中沒有黨、沒有民、沒有戒，最終走到了黨和人民的對立面，給黨的事業造成了無法彌補的損失。」

經審查調查，李偉嚴重違紀違法及涉嫌犯罪金額共計2000餘萬元，在黨的十八大後收受的錢款就高達1000餘萬元。

李偉曾經意氣風發。（取材自南方都市報）
李偉曾經意氣風發。（取材自南方都市報）

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