還欠2億學費…「豬兼強」破產揭駕校套路亂象

因無力負擔高額運營成本，網紅駕校「豬兼強」破產事件引發關注。(取材自央視)

互聯網駕校「豬兼強」近日因資金凍結等原因，無力負擔高額運營成本，不僅導致學員無法練車，更因拖欠員工、教練工資，被員工向法院申請破產 。分析稱，事件暴露了中國駕考培訓行業收費標準不透明、以低價為噱頭盲目營銷、惡性競爭、財務管理體系混亂等亂象。

法治日報報導，據統計，「豬兼強」公司還有在冊學員約4.24萬人，已消化學員約0.9萬人，未消化學員約3.34萬人，待退學費約2億元（人民幣，以下同）。

知情人透露，「豬兼強」利用網絡招生 ，將學員引流到線下直營或合作的學校進行培訓，直接打通線上線下，免去中間商賺差價，並且得益於其線上招生優勢，使之吸金能力極強，一度獲得數輪融資。

歸結破產原因，在業內人士看來，「豬兼強」駕校前期通過低價策略招生，公司要進行大量補貼，極大消耗了現金流，還有大量廣告的投入成為壓倒「豬兼強」的又一根稻草。最後，隨著資本的撤退，原本掩蓋在低價之下的質量問題也被挖了出來，最終走向了破產。

據報導，目前中國駕校收費標準不一，駕校亂收費現象時有發生。

有的學員交了4800元學費，駕校承諾保過，由於一次性通過四科考試，所以中途沒有被收取任何費用；有的學員交了2300元學費，如果考試不過，需另交補考費，為避免一些不必要的風險，其在考科目二和科目三前各交了1500元「保過費」；還有的學員交了2000元學費，科目二和科目三各交了1500元的考前跑場費和「保過費」。

有學員透露：「剛開始的時候沒有交『保過費』，考科目三時，旁邊的安全員會『使壞』，在變速直線行駛的項目中，我確定自己掛的是四擋，但是安全員故意踩了剎車，導致車速與檔位不匹配，所以第一遍考試沒合格。……當時考完特別委屈，也不知道找誰說理去，最後聽了教練的話交了『保過費』，就順利通過了。」

報導指出，低價報名費只是駕考機構在招收學員時的一種營銷策略。學員為了順利拿到駕照 ，交「保過費」已成為普遍現象。

不少駕校學員透露，「我學個車被套路慘了，報名費2000多元，可真正學完拿到駕照，一共花了近萬元。」「報名費確實只要2680元，可練習科目二時，駕校裡面一些亂七八糟的事情就開始暴露出來。」「我們學員現在已經成了駕校和考場的『搖錢樹』。」

與此同時，報導披露，學員們為了多點時間練車和希望教練能夠給自己多指點一些，給教練送紅包、送菸酒、請吃飯，在駕校內已經是再平常不過的事，這些「潛規則」在某種程度上已經變成了「公認規則」。