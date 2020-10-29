我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

還欠2億學費…「豬兼強」破產揭駕校套路亂象

中國新聞組／北京29日電
因無力負擔高額運營成本，網紅駕校「豬兼強」破產事件引發關注。(取材自央視)
因無力負擔高額運營成本，網紅駕校「豬兼強」破產事件引發關注。(取材自央視)

互聯網駕校「豬兼強」近日因資金凍結等原因，無力負擔高額運營成本，不僅導致學員無法練車，更因拖欠員工、教練工資，被員工向法院申請破產。分析稱，事件暴露了中國駕考培訓行業收費標準不透明、以低價為噱頭盲目營銷、惡性競爭、財務管理體系混亂等亂象。

法治日報報導，據統計，「豬兼強」公司還有在冊學員約4.24萬人，已消化學員約0.9萬人，未消化學員約3.34萬人，待退學費約2億元（人民幣，以下同）。

知情人透露，「豬兼強」利用網絡招生，將學員引流到線下直營或合作的學校進行培訓，直接打通線上線下，免去中間商賺差價，並且得益於其線上招生優勢，使之吸金能力極強，一度獲得數輪融資。

歸結破產原因，在業內人士看來，「豬兼強」駕校前期通過低價策略招生，公司要進行大量補貼，極大消耗了現金流，還有大量廣告的投入成為壓倒「豬兼強」的又一根稻草。最後，隨著資本的撤退，原本掩蓋在低價之下的質量問題也被挖了出來，最終走向了破產。

據報導，目前中國駕校收費標準不一，駕校亂收費現象時有發生。

有的學員交了4800元學費，駕校承諾保過，由於一次性通過四科考試，所以中途沒有被收取任何費用；有的學員交了2300元學費，如果考試不過，需另交補考費，為避免一些不必要的風險，其在考科目二和科目三前各交了1500元「保過費」；還有的學員交了2000元學費，科目二和科目三各交了1500元的考前跑場費和「保過費」。

有學員透露：「剛開始的時候沒有交『保過費』，考科目三時，旁邊的安全員會『使壞』，在變速直線行駛的項目中，我確定自己掛的是四擋，但是安全員故意踩了剎車，導致車速與檔位不匹配，所以第一遍考試沒合格。……當時考完特別委屈，也不知道找誰說理去，最後聽了教練的話交了『保過費』，就順利通過了。」

報導指出，低價報名費只是駕考機構在招收學員時的一種營銷策略。學員為了順利拿到駕照，交「保過費」已成為普遍現象。

不少駕校學員透露，「我學個車被套路慘了，報名費2000多元，可真正學完拿到駕照，一共花了近萬元。」「報名費確實只要2680元，可練習科目二時，駕校裡面一些亂七八糟的事情就開始暴露出來。」「我們學員現在已經成了駕校和考場的『搖錢樹』。」

與此同時，報導披露，學員們為了多點時間練車和希望教練能夠給自己多指點一些，給教練送紅包、送菸酒、請吃飯，在駕校內已經是再平常不過的事，這些「潛規則」在某種程度上已經變成了「公認規則」。

招生 破產 駕照

上一則

內蒙商人貸款2250萬 錢沒借到卻被要求償還

下一則

吉林大媽人肉占車位 40分鐘趕跑40輛車

延伸閱讀

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚
新州多數MVC 下月改預約制

新州多數MVC 下月改預約制
新州多數MVC下月改預約制 不受理現場排隊

新州多數MVC下月改預約制 不受理現場排隊
MVC新規 新州新駕照改郵寄 不能現場領

MVC新規 新州新駕照改郵寄 不能現場領

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除