女婿病亡後兩家人爭房 開庭前夕…丈人掄刀殺死親家母

李振鵬病亡，不料妻子與母親因為爭產鬧上法庭，開庭前夕老丈人持刀殺死李母。圖李振鵬生前生活照。（取材自紅星新聞）

山東濟南發生一起人倫悲劇，女婿病亡後家人為了爭房大打官司，老丈人在開庭前夕竟持刀殺死親家母、刺傷親家母女兒。老丈人殺害親家母一案，日前在萊蕪區人民法院開庭審理，受害人律師提出老丈人是故意傷害致死。

紅星新聞報導，被告人田永海在其女婿李振鵬因病去世後，因遺產繼承、債務承擔與孩子撫養等問題，與李振鵬的母親王永蓮、姊姊李玉鳳發生糾紛。李玉鳳表示，弟弟李振鵬與被田永海女兒在2012年結婚，2018年生下一個女兒。

報導指出，李振鵬去世後，田姓妻子與李振鵬的父母，就房產、撫卹金，及治療所產生的債務等遺產的繼承問題，多次對簿公堂。田家與李振鵬一家反目成仇，根據李玉鳳提供弟媳疑似的抖音 帳號截圖顯示，她在上面發布不少關於與李振鵬一家矛盾的內容。

報導指出，2019年8月9日遺產糾紛第二次開庭，前一晚8時，李振鵬母親及女兒等人回到小區，遇到在想和他們理論的田永海夫婦；雙方發生爭吵。田永海取出事先準備好的單刃刀，持刀捅刺李玉鳳胸部、胳膊及王永蓮腹部，致王永蓮當場死亡，李玉鳳輕傷。

報導稱，對於有爭議的一套房屋，法院認為因該房屋尚未進行不動產權屬登記，權屬不清，故不予處理，雙方可待房屋產權明晰後另行主張。對於李振鵬的撫卹金、喪葬費等遺產，法院認為屬夫妻雙方共同財產，應當先將其中一半分出歸妻子所有，剩餘部分由妻子、女兒、李振鵬的父母四人均分。

然而，李振鵬家屬不滿法院判決的由遺孀分割一半，提出應由遺孀、李振鵬的父親、女兒以及李玉鳳四人均分，但被法院駁回。

報導說，至於產生爭議的這兩套位於山東老家的房子，李玉鳳解釋說，一套是1995年父親工廠分得的房子，另一套是2011年弟弟婚前和父親共同出資購買的，「購房合同也是我父親簽的，只是老人不懂銀行的操作，所以這些錢是存進弟弟的銀行卡，通過弟弟的銀行卡支付的。」

「弟弟去世後，弟媳就開始為了房子的歸屬和我們家鬧了起來。」2019年4月，田姓弟媳就遺產糾紛，將大姑子李玉鳳一家告上法庭，在遺產糾紛第二次開庭的前一晚發生傷亡的悲劇。