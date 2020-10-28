刷臉安全? 2元能買千張人臉照 AI換臉技術成犯罪工具

面具可代替人臉解鎖手機，「刷臉」安全性受質疑。（取材自央視畫面）

購物「刷臉」支付、用手機 「刷臉」解鎖，進小區「刷臉」開門……越來越多的事情可以「刷臉」，用人臉識別 技術來解決。但花2元就能買上千張人臉照片，3D打印的人臉面具或頭套，也能成功解鎖手機，而且成功率高達3成時，你還能相信「刷臉」的安全性嗎？

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據央視報導，最新一份報告顯示，有九成以上的受訪者都使用過人臉識別，不過有六成受訪者認為人臉識別技術有濫用趨勢，還有三成受訪者表示，已經因為人臉信息洩露、濫用而遭受到隱私 或財產損失。

報導指出，在警方今年破獲的兩起盜用公民個人信息案中，值得注意的是，犯罪嫌疑人都是利用「AI換臉技術」非法獲取公民照片進行預處理，而後再通過「照片活化」軟件生成動態視頻，騙過了人臉核驗機制，得以實施犯罪的。

報導說，專家表示，目前最簡單的人臉識別，只需要採集、提取人臉上的6個或8個特徵點就能實現。而複雜的人臉識別，則需要採集、提取人臉上的數十個乃至上百個特徵點才能實現。相比於解鎖手機，「刷臉」支付、「刷臉」進小區等應用，採集的人臉特徵點更多，安全性自然也更高。

此外，目前已經研發出了專門針對生物特徵的活體檢測技術，可有效識別掃瞄對象的生命體徵，大大降低了識別系統把照片或面具當人臉的風險。

報導稱，經調查發現，在某些網絡交易平台上，只要花2元錢就能買到上千張人臉照片，而5000多張人臉照片標價還不到10元。商家的素材庫裡，全都是真人生活照、自拍照等充滿個人隱私內容的照片。客服被問及這些圖片是否涉及版權時，矢口否認，但卻提供不了任何可以證明照片版權的材料。

這些包含個人信息的人臉照片如果落入不法分子手中，照片主人除了有可能遭遇精準詐騙，蒙受財產損失之外，甚至還有可能因自己的人臉信息被用於洗錢、涉黑等違法犯罪活動，而捲入刑事訴訟。