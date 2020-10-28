瑪莎拉蒂撞死老師 只願人道補償幾萬 遺孀：絕不諒解

筠連中學教師肖洪流遭違規的瑪莎拉蒂撞死。（取材自封面新聞）

又見瑪莎拉蒂違規撞死人! 繼河南商丘譚姓富家女醉駕瑪莎拉蒂致死案遭輿論撻伐後，一輛瑪莎拉蒂日前駛入成都街頭人行道，奪走中學教師肖洪流的生命。受害人家屬指肇事者多次拒絕配合調查，態度惡劣、拒道歉和積極賠償，「絕不原諒」。

，遞狀要求重新鑑定「黑匣子」，準確認定事故發生時車輛速度，嚴懲肇事者。

據封面新聞報導，55歲的肖洪流是中學生物老師，一生獲獎無數，在暑假到成都陪伴妻女，沒想到來不到一星期就遭遇死亡車禍 。

報導指出，7月19日肖洪流吃完晚飯後到小區散步時，一輛瑪莎拉蒂在行駛到事發路段時突然右拐駛入人行道，肖洪流被撞到兩三米外的路邊，旁邊的一個婦女和小孩嚇得驚呼。肖洪流立即被送往醫院搶救，次日凌晨宣告不治。交警認定，唐浩駕超速行駛引發生交通事故，應承擔事故的全部責任。

報導稱，肖洪流家屬控訴稱，事情發生後，肇事者只是支付了醫療費和 1萬元喪葬費，尚未支付其他任何費用。公安 機關在調查過程中，肇事者多次拒絶配合，態度惡劣」，希望檢察機關嚴懲唐浩，不取保、不釋放。希望以危險方法危害公共安全罪從嚴、從重、從快處理本案。

據報導，後來肇事者唐浩委託律師代表他開出「條件」，表示願意在保險 公司賠付之外給予幾萬元的「人道補償」，以此求得家屬諒解。遺孀李中秋表示，「他這種態度純粹是對我們的侮辱。我絶不諒解他，我還要請求司法機關依法嚴懲他！」

唐浩的律師表示，肖洪流車禍死亡「肯定能足額賠付」，家屬和唐浩之間的分歧主要是在賠付之外的人道補償金額上「懸殊太大」。

報導說，肖洪流在學校是受學生愛戴的好老師，300多名同事、學生和家長克服雨季道路塌方的困難，耗時10餘個小時從四川筠連縣星夜兼程趕赴成都，為他送別。