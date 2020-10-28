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長沙77棟千萬別墅淪鬼屋 71業主各有苦衷

中國新聞組╱北京28日電
長沙同升湖山莊一棟臨湖別墅門外貼有「此房誠心出售」的廣告。（取材自上游新聞）
長沙同升湖山莊一棟臨湖別墅門外貼有「此房誠心出售」的廣告。（取材自上游新聞）

媒體報導稱，號稱湖南最豪華的別墅樓盤——長沙市雨花區同升湖山莊有78棟（實為77棟）別墅「無人認領」，裡面雜草叢生，陰森恐怖，猶如「鬼城」；現已有71棟別墅找到業主，有的業主是因沒錢裝修、生活機能欠佳，任其閒置。據悉每棟別墅約1000萬人民幣（約151.5萬美元）。

影音來源：YouTube

上游新聞報導，知名相聲演員大兵也是該小區業主，他表示，「為什麼這麼多房子無人認領，這是有問題的，呼籲全面排查」。

「這些房子閒置的原因很多，有的業主在國外、有的因照顧小孩上學沒住這裡、有的是純投資、有的是暫時沒錢搞裝修。」長沙市雨花區同升湖街道辦事處組織委員劉小龍指出，房子「無人認領」和「業主暫時聯繫不上」是兩個概念，「我們目前已聯繫上71棟別墅的業主。」

報導指出，在臨近同升湖的別墅群中，有的別墅門口貼上「此房誠心出售」廣告，房內雜草叢生；有的大門緊閉，藝術鐵門鏽跡斑斑，已全然看不出原有模樣。

61歲張女士是被上報「無人認領」的77棟別墅中的業主之一。10年前，為了方便父母養老，張女士和丈夫在同升湖山莊購買了一套別墅。「當時看中的是房子比較便宜，住在山上，環境好。到手以後發現，小區配套設施如醫院、交通等都沒有，想吃碗麵都要跑幾公里。」雖未入住，但她也無意出售。

另一名「無人認領」別墅業主潘女士，在2018年購買了同升湖山莊內一棟小別墅。因為她還在別的地方買了房子剛裝修完，手上資金不夠，一時半會沒辦法裝修別墅。

長沙同升湖山莊別墅區，一棟別墅藝術大門緊閉，鏽跡斑斑。（取材自上游新聞）
長沙同升湖山莊別墅區，一棟別墅藝術大門緊閉，鏽跡斑斑。（取材自上游新聞）

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