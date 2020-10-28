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前海南廳官 為秦檜翻案「造福蒼生」引爭議

中國新聞組／綜合報導
《秦檜大傳》。(取材自微博)
《秦檜大傳》。(取材自微博)

軍事博主@斯圖卡98日前在微博曬出了一本名為《秦檜大傳》的書，書中對秦檜的介紹令人大跌眼鏡，不僅定義其為「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，還稱頌其「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。這本前海南「廳官」寫的「奇書」是要為「史上第一奸臣」秦檜「翻案」？

觀察者網報導，這樣正面的形容與多數網友心中被打上「陷害岳飛」、「金國奸細」等罪名的秦檜形象大相逕庭。更讓網友驚詫的是，該書作者是前海南省社會保險事業局局長、海南省人事勞動保障廳助理巡視員的鄧光華。

據《宋史》記載，秦檜獨攬朝政後，堵塞言路，矇蔽高宗耳目，進言的不是稱頌秦檜，就是對好人造謡中傷。

這樣的形象，到了《秦檜大傳》的作者手裡，卻成了「救時真宰」「造福蒼生」，難免會引起爭議。

據作者在後記中的自述，這已經不是他第一次為秦檜寫書了。2017年，他就自費出版《我看秦檜》兩千冊，「用以贈給國家和各省市宣傳、文化、教育、檔案、社科聯、史志辦、檔案館、圖書館等部門或機構；國家一類大學圖書館和部分大學的歷史教研室……」

照片顯示，該書由香港天馬出版有限公司出版，今年7月印刷了第1版。

報導指出，此書作者為前海南省社會保險事業局局長鄧光華。鄧光華出生於1954年3月，海南定安人，中央黨校在職研究生學歷，曾任海南省人事勞動保障廳助理巡視員、社會保險事業局局長，2018年起擔任海南省職業培訓協會會長。

前海南「廳官」寫《秦檜大傳》是要為「史上第一奸臣」秦檜「翻案」？(取材自微博)
前海南「廳官」寫《秦檜大傳》是要為「史上第一奸臣」秦檜「翻案」？(取材自微博)

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