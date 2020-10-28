菜點太少…豫女指控被老闆打斷門牙 女兒被踢到流產

師美蘭指控民警執法不公，在孩子面前將她上手銬。(取材自猛獁新聞)

河南濮陽日前發生一起警方執法爭議事件。一名婦女師美蘭指控，自己與家人到當地一家餐館吃飯，因點餐問題與餐館方發生爭執，遂被老闆和服務員群起毆打，女兒甚至被踢到流產。當地警方雖介入處理，卻涉及偏袒不公。

猛獁新聞報導，師美蘭的丈夫曹賢嶺表示，他們一家人前往該家餐館就餐，餐館有58元（人民幣 ，以下同）套餐和78元套餐。他們有四個大人（師美蘭和丈夫、兩個女兒），四個小孩，其中，兩個年齡小的孩子不吃飯，於是，他們只點兩份58元的套餐。

但是，餐館老闆娘不樂意，非要讓師美蘭一行人點兩份78元套餐，爭執中，師美蘭方面說了幾句強制消費的話，老闆娘便回稱：「能吃起就吃，吃不起就滾。」雙方隨即發生肢體衝突。

最終，師美蘭被打掉一顆門牙，懷孕40天左右的大女兒也因此流產。

師美蘭表示，她當晚打報警電話，儘管事發地離派出所並不遠，民警卻姍姍來遲。

此外，師美蘭說，她家有三人被處行政拘留15日，包括被輕傷的自己和流產的女兒；餐館方面無人受傷，卻只有兩人被處行政拘留15日。

她並稱，事發後，她和家人多次被叫往派出所作筆錄，在一次質問辦案民警不作為、慢作為、亂作為之後，老羞成怒的民警竟當著兩個小外孫女的面，將他們三人上手銬，孩子嚇得大哭，自己也被「銬」骨折了。

報導指出，流產的女兒提出傷情鑑定申請，卻遭河南聖德司法鑑定中心以當事人病例不全且應用藥物進行流產，無法對其是否有難免流產進行鑑定，不受理鑑定。河南唯實司法鑑定中心則以流產與外傷的因果關係無法明確，不受理鑑定。

對此，律師成永認為，消費者被餐館老闆打了，不管消費者是否有錯，派出所在處理這類案件時，都應當考慮服務者與消費者之間的關係，即：服務提供者有責任保障消費者的人身權益不受侵害。

在他看來，警方對師美蘭等三人的行政處罰有些荒唐，尤其是對師美蘭大女兒的處罰。一個孕婦被踢打後流產，在沒有司法機構願意為其做司法鑑定的情況下，公安 機關便下發處罰決定書，缺少處罰依據。