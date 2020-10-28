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教壞孩子？正妹電車上露背拍照遭斥責…爆口角惹議

中國新聞組／綜合28日電
女乘客出著露背裝在長春的電車上拍照，卻引起他乘客不快，更起了口角。（取材自觀察者網）
女乘客出著露背裝在長春的電車上拍照，卻引起他乘客不快，更起了口角。（取材自觀察者網）

吉林長春55路有軌電車上，26日意外起了爭議。一位身著露背裝的女生與攝影師在車廂裡拍照留念，不料引起其他乘客不滿；一名女子認為「衣著太暴露，影響非常不好」，隨後更逕自拿起手機拍攝對方。雙方爆發口角，相關視頻更在網路掀起熱議，正反看法交鋒。

來源：YouTube

觀察者網報導，事發當時，一名李姓女乘客質疑拍照女子穿著暴露，可能對車上的孩子有不好影響，更質問：「誰允許妳這麼照相的？」拍照女子反問：「我衣服怎麼暴露了？妳告訴我。」

女乘客沒有回答拍照女生的問題，而是拿出手機開始拍攝對方，「妳把後背露出來，妳不想紅嗎？」「有本事妳把口罩拿下來，我給妳們曝光。」期間雙方發生激烈口角，沒多久，拍照女生與攝影師就離開現場。女乘客隨後也將視頻上傳網路。

據報導，事後拍照女生表示，自己目前在英國讀研，因為之前在長春讀過四年學，這次回來想拍照留念。她認為自己並未大聲喧嘩或打擾其他乘客，也沒有影響交通，「如果她（李女士）覺得被冒犯了，可以和我說，我可以即刻下車。」她也堅持，「我有我自己的穿衣風格，我沒有袒胸露乳，妳沒有權利去當眾評判、羞辱我。」

網友評論認為，拍照女子雖然露背，但並未觸犯法律，其他人也應尊重對方的審美與穿衣自由；至於李女士強調孩子會受不良影響，有網友表示，更重要的是家長如何引導，指出「帶孩子去游泳的話，露的可不止是背」。

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