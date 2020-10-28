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轟走返校捐款學生 知名校長張桂梅：最反對全職太太

中國新聞組／北京28日電
雲南麗江華坪女子中學校長張桂梅得知學生已經當起全職太太，她直接轟人：「我說滾出去」、「我最反對當全職太太」。(視頻截圖)
雲南麗江華坪女子中學校長張桂梅得知學生已經當起全職太太，她直接轟人：「我說滾出去」、「我最反對當全職太太」。(視頻截圖)

昔日的學生領著丈夫和孩子回到雲南麗江華坪女子中學，準備捐款回饋母校。知名校長張桂梅得知學生已經當起全職太太，她不留情面地直接轟人「你出去」，「家庭那麼困難，我們把你供到現在，你現在反而當起了全職太太？」張桂梅直接地說：「我最反對當全職太太。」

來源：YouTube

東方網報導，張桂梅是中國第一所免費女子高中的創辦者，雖然身患多種疾痛，但12年來，她將雲南1804名女孩送出大山，以知識的力量幫助她們脫貧自立。

張桂梅說，這名學生的家庭困難，歌唱得不錯，「就跟百靈鳥似的」，但是家裡沒什麼條件讓她報考藝術院校，走普通高考的路線也沒有考到什麼好的學校，她畢業以後去了上海、浙江杭州打拚。

學生嫁的是貴州人，同樣也是家庭經濟條件不好。夫妻兩個人賺了點錢，說是要回來報答母校，「她領著她的娃娃和她的老公，抱了一大堆錢進來，我說滾出去。我直接當著她老公的面說，你給我滾出去。」

學生問她是不是嫌棄自己沒能力，張桂梅的回答很直接，她就是嫌棄全職太太，選擇做一個全職太太意味著放棄了人生的更多可能。

張桂梅指出，剛開始做全職太太可能沒什麼，但時間一長，夫妻之間就沒有共同語言了，「你被社會所淘汰了」。

不過，張桂梅也說，自己無權干涉學生出校、到社會打拚後所選擇的生活方式，但是她不會要自己學生作為一個全職太太捐出的錢財。

新京報評論指出，張桂梅的憤怒可以理解，但不必認同。反對「全職太太」，背後也是對家庭付出的不認同，本質上秉持的還是男權視角，認為全職太太就意味著完全放棄自我。全職太太背後的不平權現象的確存在，但將「全職太太」等同於女性附庸化，可能也有些刻板印象的意味。

張桂梅(中)和她的兩位「室友」。（取材自新華網）
張桂梅(中)和她的兩位「室友」。（取材自新華網）
雲南麗江華坪女子中學校長張桂梅得知學生已經當起全職太太，她直接轟人：「我說滾出去...
雲南麗江華坪女子中學校長張桂梅得知學生已經當起全職太太，她直接轟人：「我說滾出去」、「我最反對當全職太太」。(視頻截圖)

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