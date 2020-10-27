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殺前妻展「男子氣概」？警通報正面評述殺人犯挨轟

中國新聞組／上海27日電
殺害前妻及其男友，嫌犯張某（中）落網。（取材自觀察者網）
殺害前妻及其男友，嫌犯張某（中）落網。（取材自觀察者網）

吉林省梅河口市日前發生一起命案，嫌犯張某將他的前妻王某及其伴侶曹某殺害，當地警方僅僅用了14個小時就把命案告破。不過，梅河口警方的官方公眾號對此案的報導，卻因為疑似對嫌犯有太多正面評述，稱他「展男子氣概」，遭眾網友圍攻。

觀察者網報導，嫌犯張某與前妻王某感情不錯，育有兩個女兒，還用半生積蓄共同買了房子，但是「不知道什麼原因，王某近期突然提出離婚」。

對於王某的行為，張某起初百思不得其解，後來懷疑王某可能是離婚前在外面「有人了」。10月13日，張某前往王某住所，果然發現男子曹某就住在前妻的房子裡。一怒之下，張某殺害了曹某和前妻王某，並逃竄至外省。十日後，張某返回梅河口市，將曹某及王某二人的屍體分別拋屍，而後再次逃亡。

10月24日，曹某的家屬報警，稱曹某失蹤多日，希望警方協查。警方發現，王某的家屬也曾報過失蹤。在雙方家屬的協助下，警方找到兩人共同居住的小屋，發現命案現場，並鎖定嫌疑人即為張某。梅河口警方立即抓捕，落網後張某對殺人的犯罪事實供認不諱。

10月25日，梅河口警方首次在官方公眾號「梅河公安發布」上對此案進行披露，文章內容引起了不小的爭議。例如，梅河口警方形容嫌犯「非常本分」、稱嫌犯行凶「展現了自己的男子漢的氣概」、用「自古奸情出人命」做文章小標題等。

有網友批評，身為公安機關，無論是從什麼角度出發，發布這樣帶有強烈主觀情感的文章十分不妥。

有網友說，「我們不能因為一方言論，就斷定另一方存在道德瑕疵。被害女子已經與犯罪嫌疑人解除了婚姻關系，再稱兩名死者關係是『姦情』，顯然不合適。隱隱有將犯罪嫌疑人描述成弱者的嫌疑，讀起來很不舒服」。

目前，梅河口警方已經將該篇文章刪除，並發布了新的文章。

梅河口公安局25日發布一起命案信息。（取材自微信）
梅河口公安局25日發布一起命案信息。（取材自微信）
梅河口公安局25日發布一起命案信息。（取材自觀察者網）
梅河口公安局25日發布一起命案信息。（取材自觀察者網）

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