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四川13歲男孩墜樓身亡 生前藏千餘貨款遭母打罵

中國新聞組／北京27日電
男童墜亡的居民樓。（取材自成都商報）
男童墜亡的居民樓。（取材自成都商報）

四川宜賓市一名13歲男童小勇22日出門後一直沒有回家，23日凌晨2時多卻被發現陳屍在某小區公寓三樓露台。警方調查後判定小勇是墜落身亡，排除刑事案件可能性。而據知情人透露，事發前小勇曾藏匿家中貨款，遭到母親逼問和責打，質疑墜樓與此事有關。

成都商報報導，小勇母親在某小區外經營24小時小賣部，小勇也幫忙送貨。22日晚，小勇到事發小區送貨，久未回家。調看小區監控視頻發現，小勇於當晚10時30分攜帶貨物進入3號樓後就沒再出現。家長和物業人員在3號樓苦尋許久，仍沒看到孩子；沒想到在23日凌晨2時，家長在3號樓的裙樓露台上發現小勇遺體。

據報導，知情人士透露，事發前小勇被母親安排回收欠款1500多元（人民幣，下同，約223美元）。回家後卻謊稱在路上遇到一輛面包車駛過身邊，手裡裝錢的包就不翼而飛。

小勇母親趕忙帶孩子到派出所報警，但警方調閱監視器發現，並非車上的人搶走貨款，而是小勇藏了起來，部分貨款也在小勇就讀的中學操場附近被發現。知情人士表示，小勇母親在逼問財物去向時打罵了孩子，事後由於小勇拒不交代剩餘貨款去向，再次被批評教育、打罵逼問。

知情人士並否認小勇遭繼母虐打等傳聞，也否認繼父有毆打行為。心理咨詢師建議家長，多與孩子進行平等性溝通，而不是居高臨下的訓斥和指責，以免傷害孩子自尊心而導致憾事。

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