山東公務員「復仇」 飲水摻母豬催情素 害慘同事！

山東乳山統計局一名公務員因對「幹部任用」不滿意，竟向單位的桶裝水注射母豬催情激素兩年多。圖為針筒示意圖。(取材自香港01/視覺中國圖)

山東乳山統計局一名公務員因對「幹部任用」不滿意，竟向單位的桶裝水注射母豬催情激素，兩年多下來導致多名同事身體異常。當地警方近日證實事件，表示仍在調查階段。

香港 01報導，有網友在朋友圈發文，指乳山市統計局一名公務員因為不滿意幹部任用，在網上購買了刺激母豬發情用的激素，自2017年8月開始用針管注射到各間辦公室的桶裝水中，讓局內所有人員日常飲用。

此後，乳山市統計局上至局長下至保安都開始發胖，局長李宏飛的脖子「腫得像水桶一樣粗」。男同事出現亢奮現象，不僅臉色通紅，開會時坐著也會滿身大汗；女同事則接二連三地懷孕，「月經要麼一來半年也好不了，要麼半年也不來」。

爆料者指出，最離譜的是，幾名50多歲、已經停經的女同事竟然又來了月經，另有兩名懷孕的女同事生下重達5公斤的胎兒。事情直到李局長赴醫院檢查才東窗事發，李局長體內3種激素嚴重超標，包括丙酸睾丸素、黃體酮和苯甲酸雌二醇。李局長事後在垃圾桶發現裝獸用激素的玻璃瓶，繼而找到兇手。

據報導，乳山市公安 局證實確有此事，「正在調查，案件定性處理完會發布通報」。網友熱議痛批嫌犯歹毒，不少人表示「現實比電影 還要離奇」、「這是有多大的仇恨」，還有人好奇「這算工傷嗎」。