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為減肥打蛋白針…上海女背脊針洞潰爛 被迫手術捱117刀

中國新聞組／北京27日電
鄧女出現大批針孔狀創口。（取材自瀟湘晨報）
鄧女出現大批針孔狀創口。（取材自瀟湘晨報）

中國一名25歲女子為了減肥全身注射蛋白液，未料針洞未自行癒合還一直流血、潰爛或變硬，讓她的背脊滿布血洞，最後動手術捱了117刀治療傷口。

瀟湘晨報報導，在上海從事美容行業的鄧女，今年5月到湖南長沙市名為「MK湖南美咖」的美容院進行培訓，其間職員向她推銷聲稱能減肥的蛋白液產品，表示只需1000元（人民幣，下同）「打樣」，後來又向鄧女表示，只要多付5800元，便能「加盟」並獲得15支產品，鄧聞言答應並繳交其餘5800元。

當日鄧女身上多處接受蛋白液注射，由於過程需要刺穿皮層，療程完結後她的皮膚留下多個肉眼可見的針洞，部分更有明顯血印，「打完之後有出血和紅腫的情況，之後我睡了很久」。

鄧女以為針洞會隨著日子自行癒合，沒料過了多天反而出現發炎，甚至潰爛及變硬的情況，擔心之下求醫，被診斷出患膿腫分支杆菌感染，須接受清創手術，「越長越多，我就去做了手術，動了117刀」。

據報導，事後回想，鄧女稱注射蛋白液的過程曾有刺痛感，同時記起職員使用的儀器上寫有「needle-free injection gun」（無針頭注射槍）的字樣。她表示傷口嚴重影響其正常生活，認為負責機構應負責醫療費用，並應給她相關經濟補償，又稱不排除以法律手段追究。

報導稱，湖南盛世美咖美容諮詢有限公司一名王姓負責人否認蛋白液是注射進鄧女體內的。王姓負責人稱，蛋白液會因人體吸收能力的不同而產生不同效果，「正常人的吸收期為7到28天，她可能因為個人體質原因沒有吸收完。」

王姓負責人說，出現異常後，代理商公司已支付其醫療食宿等費用，也將願意協商其後期產生的誤工費。同時，該負責人否認蛋白液與儀器屬於醫療美容產品。

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