跟團被逼買房？男認了：想要退款才扯謊

姚先生到達乳山後才知旅行團是房產公司組織的。（視頻截圖）

湖南長沙58歲姚姓男子早前跟團到山東威海乳山二日遊，原以為此次旅行只須預繳800元人民幣 ，且返程後可全額退還，沒想到在他們抵達乳山後，才知旅行團是房產公司辦的，沒下訂買房就不能出門，他無奈訂下一套房、繳交12萬多的頭款才脫身。不過，經乳山市官方調查，整起事件非屬實，當事人也發聲明道歉。

澎湃新聞報導，早前媒體報導「男子跟團免費遊被強制購房」，姚男指控，跟團到乳山二日遊，到了才發現是房產公司辦的，幾乎沒有行程，還有專門的人看守他們，甚至不讓睡覺，無奈之下，訂下一套41萬元的商品房，交付了12萬3000餘元首付款。

姚先生到達乳山後才知旅行團是房產公司組織的，全程只在當地海邊看了風景。（視頻截圖）

事件引發乳山市官方高度關注，立即成立小組調查。調查發現，涉事男子當時是在同學的陪同下，參加了金鼎房地產 公司組織的看房團到乳山考察，並自願購房。

目前，姚男已發表書面聲明，明確表示「本人為達到盡快退房、退款的目的，就購房過程與媒體進行了不正確表達，尤其是限制人身自由，不讓睡覺，強制買賣等現像其實是不存在的。本人對此事產生的不良影響，表示抱歉」。

工作人員說旅行團是「旅遊考察看房」。（視頻截圖）

不過，近年來，旅行團強迫消費的事件時有所聞，據齊魯晚報報導，濟南一名王女士早前跟團前往甘肅蘭州五日遊，團費一共4000多元，結果旅途中被要求買玉。

據了解，該旅行團有事先說明會進旅行店，但稱配合著進就行，不強制買，豈料上車前往購物店途中，導遊口氣丕變，要求「一家最低最2000，別讓我去廁所逮」。王女士表明自己不想買玉，但導遊不斷催促，還說「你不買，誰也走不了」、「我服務這麼幾天，難道不該有這麼一點點工資嗎？你們這樣子不是聰明的遊客，聰明的遊客不是你這樣子的跟我來吵」。