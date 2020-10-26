101歲老人娶53歲保母…1年後訴離：被沒收證件、逼寫遺囑

李大爺的遭遇，讓不少網民想起中國都市劇「都挺好」裡，蘇大強愛上保母小蔡後卻被騙的情節。圖為該劇劇照。（取材自微博）

今年101歲高齡的浙江紹興李大爺，去年與已照顧他十多年的53歲張姓保母登記結婚。原以為在晚年找到人生第二春的他，卻在不到一年後鬧到法院要求離婚，指控保母為財騙婚。法院二審調解後，雙方同意離婚，保母則搬離李大爺家。李大爺現由子女照顧。

都市快報報導，李大爺自老伴去世後便常年寡居，為照顧父親，李大爺的子女在2006年請了張保母照料父親生活起居。照顧期間，張保母多次向李大爺談起自家經濟困難、沒有勞保待遇等情況，表示相當羨慕每個月有7000元（人民幣 ，下同，約1046美元 ）退休金 的李大爺。

2019年2月，李大爺的子女突然得知父親已與張保母結婚，雖並不支持，但也無力改變。結果不到一年時間，李大爺突然態度強硬地要與張保母離婚，還聲稱：「被張保母騙的好慘！」

李大爺說，之所以會與保母結婚只是因為好心，想讓保母在自己死後能享受相應的福利，改善經濟狀況；然而婚後不但工資卡、醫保卡、房產證被保母保管，連政府、社會機構補助也被對方領走。

據報導，李大爺說，保母還多次要求將名下僅有房屋過戶給她，還強逼寫遺囑；生活照顧上則是大打折扣。張保母則堅稱，結婚是因相處十多年情到深處所致，李大爺提出離婚只是受了子女蠱惑，絕不同意離婚。

兩人最終鬧上法院。法院一審尊重百歲老人的意願，且利於李大爺安享晚年，准予雙方離婚並分割夫妻共同財產。張保母不服上訴，二審經調解，雙方同意離婚，協商處理夫妻共同財產，李大爺補償張保母5萬元（約7477美元），張保母則從李大爺的房子裡騰退。

法官表示，老人與保母結婚屢見不鮮，也引發不少家庭糾紛，特別是涉及老人財產的處置問題，往往成為老人子女與保母之間的矛盾漩渦，都市劇「都挺好」就曾演出相關情節。