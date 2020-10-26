偷打鑰匙潛入她家…醋男殺死前妻與新歡 棄屍水井

張姓嫌犯在案發地點模擬。（取材自微博)

吉林通化梅河口市一小區，日前在下水井裡發現一男一女兩具屍體，死者是已失蹤12天的市民，經調查確定為一起命案，梅河口市公安 局僅用14小時破案，嫌犯為女性死者的張姓前夫，目前已被拘捕，等候進一步審理。

據搜狐報導，兩名死者為66歲的退休 工人曹男，以及49歲的王女，兩人家屬都曾到公安機關報過失蹤。警方在兩人家屬的陪同下，曾前往他們同居的小區房間，並在門口發現疑似血液的紅色液體，經檢驗在該住宅內發現的疑似血液液體為人血。

派出所將此案情立即層層上報，經調查，發現王女的張姓前夫涉有重嫌，執法單位立即展開搜捕，在大灣治安檢查站設卡，排查過往車輛。在得知張嫌已乘車輛逃往南方後，刑警大隊、山城派出所隨即派出警力，最終成功逮捕張嫌。

警方逮捕張姓嫌犯。（取材自微博)

張姓嫌犯供稱，他與王姓前妻原本感情很好，兩人育有兩名女兒，還一起用積蓄在梅河口鐵北街購買了房子。但不知什麼原因，前妻突然要求離婚，在無計可施的情況下，兩人今年7月協議離婚，房子歸女方。

張男曾懷疑前妻在離婚前就外遇了，案發當天原是先想看看前妻屋內有無男人的衣物或其他物品，偽裝後用偷配的鑰匙打開前妻家門，發現曹男在屋內，他一氣之下先後用手掐和繩勒將曹某殺，然後在屋內等待出外工作的前妻返回家中、將其殺害，隨將兩人屍體棄屍水井後逃逸。