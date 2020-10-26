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避雷針30樓高掉落… 大連女被砸20處骨折 苦撐一夜慘死

中國新聞組／北京26日電
遼寧省大連市一名女子遭避雷針砸昏，全身多處骨折送醫不治。(取材自梨視頻)
遼寧省大連市一名女子遭避雷針砸昏，全身多處骨折送醫不治。(取材自梨視頻)

人在路上走也能飛來橫禍！遼寧省大連市一名42歲女子10月20日晚間行經一棟30層樓高的大樓前，慘遭頂部的避雷針砸中，當場倒地昏迷，而一旁路樹也被砸斷，女子全身20多處骨折，送醫傷重不治。

據大連日報報導，當時女子行經一棟30層樓高的大樓前，結果疑似大樓頂端的避雷針裝置墜下慘被砸中，一旁散落斷掉的樹木，地上還有金屬棍狀物品，吸引不少民眾圍觀，經送醫搶救，女子頭部、胸部、四肢等20處骨折，造成失血性休克，21日清晨宣告急救無效。

當晚，有人拍到了驚險的一幕。只見巨大的避雷針從大廈頂部掉落，正巧砸到港灣橋公交車站附近，一名婦女被砸倒在地上，連避雷針都砸變形了。

據悉，被砸的婦女在當晚搶救過程中就失血性休克，在次日清晨不幸去世了。

其實這種天降大禍的案例屢見不鮮，之前廣東就有一名工人工作時，遭到天上突然飛來將近2公尺長的避雷針當場擊中，避雷針直接刺穿身體，從右肩插入，從腰際穿出，趕緊送醫急救，所幸並無大礙。  

這根長約兩公尺的避雷針直接貫穿工人的胸腔、肺葉、膈肌、肝臟右葉、腸、右腎等器官，最後動用將近10多名不同科別的醫生才順利將避雷針從工人的身體移除。 

遼寧省大連市一名女子遭避雷針砸昏，全身多處骨折送醫不治。（取材自大連日報）
遼寧省大連市一名女子遭避雷針砸昏，全身多處骨折送醫不治。（取材自大連日報）
遼寧省大連市這棟大廈避雷針日前掉落，路過女子被砸中送醫不治。(取材自梨視頻)
遼寧省大連市這棟大廈避雷針日前掉落，路過女子被砸中送醫不治。(取材自梨視頻)

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