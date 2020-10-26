前一天才曬照…3人自駕遊九寨溝 疑被撞墜入岷江失聯

一起出遊的三人生死未卜。（取材自紅星新聞）

一輛載有三人的轎車22日疑似車禍 後墜入岷江，車上一男二女失聯。從成都趕到茂縣的王先生是其中一名失聯者小倩的男朋友，他25日望著湍急的河水，難過的說：「說好等她回來一起吃烤匠的。」

紅星新聞報導，事發地段為阿壩州茂縣飛虹鄉，213國道與岷江並行而過，該地段屬岷江的上游，水流湍急。據現場視頻顯示，車輛落水後，引擎蓋上方蹲著一個人，正在等待救援。而另一段視頻顯示，一輛大貨車停在路中央，在大貨車的左下方有撞擊的痕跡，在其前方有白色碎片。王先生懷疑，轎車是與大貨車相撞後墜河的，因為出事墜入岷江的正是一輛白色轎車。

王先生提供了女友的出行計畫。按照出行計畫，三人此行自駕 遊的目的地包括若爾蓋和九寨溝，「他們是19日出發的，計畫前往若爾蓋、九寨溝，23日返程回成都」。王先生介紹，女友一行21日就到了九寨溝旅遊，有人的聊天紀錄顯示他們22日返程。

「為了出遊，她還找同事調了班。」王先生說，女友是否去過若爾蓋，他並不清楚。女友朋友圈也沒有發布過若爾蓋草原的景色圖。女友出遊後，王先生一直跟她保持著聯繫，女友也會分享一些路上有趣的事。「有圖可曬，今日朋友圈營業。」10月21日晚間10時47分，小倩發布了一條朋友圈，這是她出事前發布的最後一條朋友圈。

小倩的同伴在21日晚上11點多發布了一條朋友圈：「結束可愛的一天」。（取材自紅星新聞）

報導指出，小倩的同伴在21日晚間11時24分發布了一條朋友圈：「結束可愛的一天。」除了風景，還曬出了三人的合影。

王先生在22日下午給女友發訊息問「返程沒有」，但未收到回覆。他以為是對方手機 沒電了，當天晚上繼續發訊息「報個平安呀」、「這樣好讓人擔心」，但一直等不到消息，當時就 「隱隱約約感覺有點不對」；託人找到小倩家，才知道「出了車禍」。