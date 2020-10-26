浙女親手捂死5歲兒 法院：患巫術所致精神障礙

衛紅父母日前到舟山中院訴訟服務中心，給承辦法官送了一面錦旗。而樊磊也如釋重負，特地寄了一封感謝信給舟山中院。（取材自錢江晚報）

浙江舟山一名年輕女子因精神異常，四年前在家用被子捂死五歲兒子，隨後被法院判定患有「巫術所致精神障礙」，無刑事責任能力。這起悲劇導致家庭破裂，該女子被強制醫療，其丈夫訴請離婚，雙方家人更因財產問題對簿公堂。而這場曠日持久的拉鋸戰，近日以和解落幕。

錢江晚報報導，十年前，在舟山嵊泗，小伙子樊磊（化名）和姑娘衛紅（化名）經人介紹相識結婚。次年12月，兒子出生。

樊磊家住嵊泗某海島，常年和父親在海上捕海蜇。因為兒子體弱，衛紅常帶兒子回嵊泗本島的娘家住。

2016年11月，衛紅受迷信思想蠱惑，精神恍惚，自我感覺腦海中時常有個聲音響起，「兒子的肺壞了，要把壞的肺換出來，把好的肺換進去……」

在日漸喪失行為控制能力下，衛紅於2016年11月27日凌晨，為「挽救」五歲的兒子，用被子摀住了兒子的臉，孩子窒息死亡。

案發後，衛紅被警方拘留。經舟山市二院司法鑑定，衛紅患有「巫術所致精神障礙」，無刑事責任能力。之後，衛紅住院治療了兩次，依舊沒能治癒，嵊泗縣法院將衛紅送去強制醫療。

一邊是喪子之痛，一邊是妻子治癒無望，樊磊向嵊泗法院提起離婚。

2018年7月，嵊泗法院認定樊磊夫妻感情破裂，准許離婚。法院判樊磊農村老家的房產歸樊磊所有，但是樊磊要給衛紅共同財產補償款30萬餘元（人民幣 ，下同）。

然而，衛紅認為雙方感情還有和好可能，將離婚案上訴至舟山市中院。

同年11月，舟山中院二審對離婚案維持原判，考慮到女方經濟困難，增判樊磊支付衛紅經濟補助款3萬元。

對此判決，樊磊表示無法接受，遲遲未履行付款義務。

2018年12月，衛紅母親向法院申請強制執行，就此昔日親家反目成仇。

樊磊2019年向嵊泗法院起訴，以衛紅的害子行為給他及其家庭造成巨大傷害為由，要求衛紅承擔侵權責任，賠償損失124萬餘元，但遭駁回起訴。

同年9月，樊磊又提起上訴。舟山中院立案受理後，合議庭提出「雙方當事人原系姻親，建議去當地鄉鎮調查，並在當地政府的參與下主持調解」的化解方案。

在法官多次奔波下，衛紅家人終於同意調解、免除樊磊的一部分補償款。

今年8月11日，雙方就離婚糾紛執行案和生命權糾紛案達成和解協議，樊磊須支付衛紅離婚財產分割款10萬元。同月，嵊泗法院解除了對衛紅的強制醫療。