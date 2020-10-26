寧夏貪官找「神婆」作法、護身符夾腋下…還是被判10年 

寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政。（取材自微博）

近日，大陸寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政因犯受賄罪，一審獲刑十年六個月。據中國 紀檢監察報指出，王政除了貪汙腐敗問題外，還「搞迷信活動」，此前，他為了平安度過紀檢機關的檢查，還專門找當地的「神婆」作法，試圖以「神力」度過難關。

據香港 01報導，今年7月，寧夏回族自治區紀委監委以王政違反政治紀律，搞迷信活動；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮品、禮金等，將其移送檢察機關依法審查起訴。

報導指，幾年前，在一起行賄案件辦理過程中，一名私企老闆沙某稱曾向時任寧夏回族自治區國土資源廳廳長的王政行賄10萬元（人民幣 ，下同）。2018年1月3日，王政到自治區紀委監委說明情況，承認了受賄事實，還主動上交了10萬元賄金。

「對王政來說，受賄10萬元是件小事，他真正擔心的是自己一系列重大違紀違法問題暴露。」查辦該案的寧夏回族自治區紀委監委工作人員說，經查，王政利用職務先後111次收受17名公職人員、企業人員財物，折合人民幣共計694萬餘元。

報導說，為了躲過紀法嚴懲，王政把「神婆」當作救命稻草，祈求逢凶化吉、轉運祛災。「神婆拿了張紙，在我臉上蹭了幾下，然後說了幾句話，大意就是組織不會發現其他問題，仕途一切順利之類的，說完就在黃紙上畫了個符號。」王政說，他將「神婆」送的護身符帶在身上、夾在腋下，一周後，依照「神婆」的囑咐將其燒掉，並將燒後的紙灰咽下。

王政以為按照「神婆」的指示一一照做，就能得到「神靈」護佑，但2019年6月29日，寧夏自治區紀委監委對王政涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查並對其採取留置措施。