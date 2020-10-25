南京憾事…她趁閨密綁鞋帶 推她入水「猛壓頭」雙溺斃

黑衣女趁黃衣女綁鞋帶時，將對方推下水庫。（取材自微博）

江蘇南京日前傳出兩名女子落入水庫的事件，隨著監控視頻曝光，顯示黃衣女繫鞋帶時，遭到黑衣閨密推入水庫，兩人在水中拉扯，黑衣女死死壓住黃衣女毫不鬆手，最後雙雙溺水死亡。無想山國家森林公園景區證實視頻屬實，目前警方已經介入。

綜合媒體報導，黃衣女子12日12時18分在南京無想山國家森林公園的無想寺水庫旁俯身繫鞋帶，沒想到旁邊的黑衣女子突然繞到黃衣女身後，直接將黃衣女推下水。

拉扯期間，黑衣女子也被拉入水中，兩人不斷在水裡掙扎，但黑衣女卻沒有放棄，不斷出手將黃衣女的頭壓入水下，最後兩人雙雙溺斃。

據報導，水庫管理所工作人員表示，當天警方確實有獲報出動，水庫方僅提供船隻協助救援，對具體情況不了解。洪藍派出所則說，目前不清楚具體情況，也不方便透露具體案情。

南京市溧水分局24日證實，兩名女子已溺斃身亡，其中黑衣女子推人前曾服用抑鬱症藥物，詳細事發過程及原因還有待釐清。

不少網友看完影片紛紛留言，「這是朋友還是仇人？到最後還死命把她按在水裡」、「什麼深仇大恨啊？同歸於盡都要殺人」、「幸好我沒有朋友，鬆了一口氣」。