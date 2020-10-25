我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

南京憾事…她趁閨密綁鞋帶 推她入水「猛壓頭」雙溺斃

中國新聞組／綜合報導
黑衣女趁黃衣女綁鞋帶時，將對方推下水庫。（取材自微博）
黑衣女趁黃衣女綁鞋帶時，將對方推下水庫。（取材自微博）

江蘇南京日前傳出兩名女子落入水庫的事件，隨著監控視頻曝光，顯示黃衣女繫鞋帶時，遭到黑衣閨密推入水庫，兩人在水中拉扯，黑衣女死死壓住黃衣女毫不鬆手，最後雙雙溺水死亡。無想山國家森林公園景區證實視頻屬實，目前警方已經介入。

綜合媒體報導，黃衣女子12日12時18分在南京無想山國家森林公園的無想寺水庫旁俯身繫鞋帶，沒想到旁邊的黑衣女子突然繞到黃衣女身後，直接將黃衣女推下水。

拉扯期間，黑衣女子也被拉入水中，兩人不斷在水裡掙扎，但黑衣女卻沒有放棄，不斷出手將黃衣女的頭壓入水下，最後兩人雙雙溺斃。

據報導，水庫管理所工作人員表示，當天警方確實有獲報出動，水庫方僅提供船隻協助救援，對具體情況不了解。洪藍派出所則說，目前不清楚具體情況，也不方便透露具體案情。

南京市溧水分局24日證實，兩名女子已溺斃身亡，其中黑衣女子推人前曾服用抑鬱症藥物，詳細事發過程及原因還有待釐清。

不少網友看完影片紛紛留言，「這是朋友還是仇人？到最後還死命把她按在水裡」、「什麼深仇大恨啊？同歸於盡都要殺人」、「幸好我沒有朋友，鬆了一口氣」。

兩名女子被證實都已溺斃。（取材自微博）
兩名女子被證實都已溺斃。（取材自微博）
黑衣女趁黃衣女綁鞋帶時，將對方推下水庫。（視頻截圖）
黑衣女趁黃衣女綁鞋帶時，將對方推下水庫。（視頻截圖）

上一則

查處直播帶貨亂象 北京當局出手打假

下一則

92歲朱鎔基穿紅袍 10多醫護陪慶生

延伸閱讀

首座晶片大學 江蘇南京成立

首座晶片大學 江蘇南京成立
蔡卓妍、鄭秀文閨密吵翻天 引發「聖荷西謀殺案」

蔡卓妍、鄭秀文閨密吵翻天 引發「聖荷西謀殺案」
中國首座「晶片」大學 江蘇南京成立

中國首座「晶片」大學 江蘇南京成立
李小璐為閨密慶生 大手筆送1599朵玫瑰

李小璐為閨密慶生 大手筆送1599朵玫瑰

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物