她真的倒楣…網戀遭騙68萬 報案遇假警…又被騙8000

「男友」向孫女士推送了一個理財App，說可以在上面投資賺錢，孫女士按照指點一次性充了30萬卻被騙。（視頻截圖）

都說網戀需謹慎，一不小心，愛情和金錢就都沒了。近日，雲南文山一位女子就掉進了虛擬世界的「愛情陷阱」，被騙走了68萬元(人民幣 ，以下同，約10萬美元 )！讓人啼笑皆非的是，發現被騙後，她竟然找了一個假警察 報警，又被騙走8000元(約1200美元)。

山東商報報導，雲南文山孫女士平時喜歡上網，9月1日她在微信上加了一個名為「在水一方」的好友。此後二人逐步變成無話不談的密友，沒多久就確定男女朋友關係。

據報導， 「在水一方」向孫女士推送了一個理財APP， 出於對「男友」的信任，孫女士第一次就向這個APP裡充值了7000元，還真賺了幾百塊。「在水一方」建議她充個會員，可以賺更多。按照「男友」的指點，孫女士一次性充了30萬。平台上顯示，這回賺到了不少錢，這讓孫女士高興壞了。

報導指出，然而沒過幾天，孫女士就發現自己的帳號被封了！ 客服解釋是因為她的帳號有惡意刷流水的嫌疑「要解封帳號，要麼充帳戶金額的20%，要麼升級為會員。」 孫女士又充值了38萬。可充值完後還是無法解封。10月2日孫女士再次去平台提現時，發現帳號被盜，客服告訴她找回帳號需要繼續交錢。 這時，孫女士才意識到自己被騙了。

報導說，眼看68萬元打了水漂，孫女士心急如焚地想報警。 但她並沒有選擇撥打報警電話或者去派出所，而是在網上搜索到一個叫「趙警官」的QQ ，加好友之後，孫女士向這位「趙警官」報了警。

經過一番詢問，孫女士把個人信息、轉帳紀錄等材料都傳給了「趙警官」。「趙警官」聲稱一定幫孫女士找回損失的68萬元錢，但孫女士需要繳納8000元作保證金。 孫女士就向「趙警官」交了8000元保證金。然而，這8000元也一去不回。最終孫女士被騙共計68.8萬元。