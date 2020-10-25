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顧客打遊戲他狂叩 成都外賣小哥被打傷

中國新聞組／綜合報導
馮姓外賣小哥半月板撕裂。（取材自紅星新聞）
馮姓外賣小哥半月板撕裂。（取材自紅星新聞）

成都溫江區某小區內日前發生一起顧客毆打外賣員事件，導致馮姓外賣小哥輕度顱腦損傷以及右膝外側半月板撕裂。打人者王男被處行政拘留7日、罰款300元。據悉，這起事件是因為外賣小哥「違反」顧客備註的「不要打電話，敲門」要求，兩人一言不和打了起來。

紅星新聞報導，10月15日晚上8時34分，馮姓外賣小哥接到一單從溫江區柳城和平社區一家拌飯店送至萬春路某單元5樓的訂單。他到店取餐後往目的地趕。當時訂單上備註有「不要打電話、到了敲門」。送到時上樓發現5樓有兩戶住戶。由於不確定是哪一家，馮某東便撥通了顧客王男的電話，「最開始打了幾個（電話）也沒人開門，後來又打，我說我就在門外開一下門。 」

報導引述外賣小哥說，顧客開門後一直用眼睛盯著他並質問，「你為什麼不敲門，還要給我打電話？」他向顧客解釋「大晚上敲人家門不太好」，之後外賣小哥便詢問王男是否還需要這份訂單，在顧客回覆「不要」後，他便轉身下樓，準備把餐食送回商家處。

報導指出，正當轉身下樓時，外賣小哥腿部被人踹了一腳，隨即重重地滾到4樓與5樓的樓梯間。外賣小哥說，摔倒後手機也摔碎了，但王男並沒有因此停止施暴，而是又先後對他頭部打了幾拳，整個過程他都沒有還手，「被打懵了」。

據住在王男樓下的住戶蔡先生說，事發時，他在屋內聽見門外有吵鬧聲，等他出門看時，「外賣小哥已經躺在他家門口地上了。」他曾聽見外賣小哥說「我錯了」、「我賠給你」等話語，蔡先生也勸大家冷靜一下，之後王男便放走了外賣員。蔡先生說，當時王男還告訴他，打人是因為外賣送遲到了，「遲到了還這麼拽，太生氣了。」

王男現年25歲，成都新津人。據一位知情人士說，曾經當過外賣員的王男當時正在打遊戲，點了外賣後由於配送員多次撥打電話，讓他很急躁。開門後，配送員說超時了，兩人就吵了起來。

王姓顧客租住處。（取材自紅星新聞）
王姓顧客租住處。（取材自紅星新聞）

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