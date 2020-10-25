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查處直播帶貨亂象 北京當局出手打假

中國新聞組／北京25日電
廣州服裝批發市場內，主播正在店內直播。(中新社)
廣州服裝批發市場內，主播正在店內直播。(中新社)

中國網路直播帶貨風潮持續成長，不過也衍生了不少消費糾紛與違法情形。官方發布「通知」展開2020網劍行動，將落實電商平台責任，打擊不正當競爭及銷售侵權假冒偽劣商品。「通知」同時禁止傳播吃食野生動物視頻，全面禁止網上非法野生動植物交易。

人民日報報導，國家市場監管總局、中央宣傳部、工業和信息化部等14家網路市場監管部際聯席會議制度成員單位，日前聯合發布「關於印發2020網路市場監管專項行動方案的通知」，決定於10月至12月開展2020網劍行動。

今年上半年，中國電商直播用戶規模達3.09億、電商直播場次超過1000萬場、累積觀看人次超過500億。第3季消費市場人氣在疫後持續回升，很大程度得益於直播電商、社交電商等新型消費模式的蓬勃發展。

不過新的商業模式同時也帶來新的問題，報導指出，直播帶貨常見的爭議包含「商品品質糾紛」、「廣告誇大」、「商品侵權」、「販售假貨」與「違法帶貨」等。

這項行動將強力要求電商平台落實責任與監管，同時規範業者權利義務，並整治非法應用。此外，對於不合理或妨礙競爭行為、販售假貨與違法物品，都會嚴加整頓處罰。

報導指出，網劍行動將圍繞七項重點任務開展，落實電商平台責任、重拳打擊不正當競爭行為、集中治理網上銷售侵權假冒偽劣商品、嚴厲打擊野生動植物及其製品非法交易行為、強化互聯網廣告監管、依法整治社會熱點問題及依法查處其他網絡交易違法行為。

其中，治理網上侵權假冒偽劣商品部份，主要以關係公眾生命健康安全的產品為重點，食品、藥品、服裝及汽車配件都列入，強化線上線下聯合監管和信息共享，嚴懲違法犯罪行為。

另外，日前網上引發的吃食野生動物視頻一事也納入「通知」範圍，當局將查處通過微博、微信、視頻網站、直播平台等網路社交平台，發布、直播和惡意傳播、轉發違法獵捕、殺害、吃食、加工、虐待和利用野生動物及製品的視頻和網絡直播行為；加大野生動植物及其製品交易監管力度，全面禁止網上非法野生動植物交易。

廣州服裝批發市場內，主播正在店內直播。(中新社)
廣州服裝批發市場內，主播正在店內直播。(中新社)

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