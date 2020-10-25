我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

新疆現1感染者竟緊張封城 網稱「寧可被嚇也不要病死」

中國新聞組／北京25日電
新疆烏魯木齊機場工作人員正在檢測旅客體溫。（取材自天山網）
新疆烏魯木齊機場工作人員正在檢測旅客體溫。（取材自天山網）

中國網路昨天盛傳「喀什機場突關閉」、「喀什緊急封城」，網民擔憂新冠疫情反撲新疆，偏偏官方第一時間連發兩項通告僅要大家「戴好口罩」，這讓網民更加恐慌。最後獲悉如此緊張陣仗是因為發現一名無症狀感染者，不禁質疑是否反應太過？也有網民堅持 「防疫不能鬆懈，寧可被嚇也不要病死」。

新疆喀什地區疏附縣昨天篩出一名無症狀感染者，這是新疆自上月的第二波新冠疫情「清零」後再傳出突發性病例，官方相當緊張，立即下令封城，昨天下午起20餘喀什航班全部停飛，陸路交通也封閉。

官方的大陣仗讓網民不安的情緒立刻蔓延，紛紛發文「我的飛機剛落地，但暫時不讓下飛機」、「警察說出去就回不來了，什麼情況？」、「喀什小區被封，大家在搶購物資」，網友們憂心是否疫情反撲新疆，要求官方儘速說明。

兩個多小時後，喀什市公安局在下午5時左右連發兩條微博疑回應道，「大家帶好口罩，注意自身安全，不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌」，由於都未說明事由且用字「神祕」，這讓網民們更加恐慌，開始猜測「新疆是否大規模感染了？」，媒體也開始查證，但不是電話打不進去，就是接電話的人回應「原因不讓說，不能說」。

此時環球時報總編輯胡錫進也看不下去，一度發微博稱，喀什發布的信息顯然不足以阻止一些猜測和擔心在互聯網上發酵，「建議喀什市及自治區提供更多官方信息，跑贏傳言發酵的速度」。同時也有很多網民呼籲大家保持冷靜。

終於，新疆維吾爾自治區衛生健康委在晚上發出最新通報稱，喀什地區疏附縣在定期檢測中，發現一例女性17歲的新冠無症狀感染者，已隔離觀察。疏附縣並開展核酸檢測，有關信息將及時向社會公布。

綜合報導，官方對喀什「封城」持續約半日後解除，陸空交通在晚上7時後恢復，並宣布對全縣進行核酸檢測。胡錫進再發文稱，疏附縣在檢測出無症狀感染者的當天就迅速作出反應，肯定「喀什疏附縣的這個通報速度夠快」。

不過有網民認為，喀什僅因發現一例無症狀感染者就緊急停航封路封城，有點「反應過度」，且第一時間未能清楚說明，造成網絡上謠言滿天飛，「消息發布慢半拍導致節奏連連」，應該檢討。但也有網民稱，喀什僅驗出一例就能緊急動員，這應該是表率，「總要給官方一點時間確認後再發布詳細說明吧」。

喀什機場有多班航班停飛。（取材自環球電視網）
喀什機場有多班航班停飛。（取材自環球電視網）
網友視頻顯示高速大量車輛滯留。（取材自觀察者網）
網友視頻顯示高速大量車輛滯留。（取材自觀察者網）

檢測 封城 疫情

上一則

巴西又變了 同意進口600萬中國疫苗

下一則

曾被視為薄熙來餘黨 江蘇政法委書記投案被查

延伸閱讀

中國新疆又見本土疫情 喀什出現無症狀感染者

中國新疆又見本土疫情 喀什出現無症狀感染者
使館打架？中稱是遭台方攻擊 胡錫進：中國外交官挺文雅

使館打架？中稱是遭台方攻擊 胡錫進：中國外交官挺文雅
被爆年收1200萬、兒移民加拿大 胡錫進：太離奇

被爆年收1200萬、兒移民加拿大 胡錫進：太離奇
被爆年收千萬、兒子移民加拿大 胡錫進：有人想壓垮我

被爆年收千萬、兒子移民加拿大 胡錫進：有人想壓垮我

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物