新疆現1感染者竟緊張封城 網稱「寧可被嚇也不要病死」

新疆烏魯木齊機場工作人員正在檢測旅客體溫。（取材自天山網）

中國網路昨天盛傳「喀什機場突關閉」、「喀什緊急封城 」，網民擔憂新冠疫情 反撲新疆，偏偏官方第一時間連發兩項通告僅要大家「戴好口罩」，這讓網民更加恐慌。最後獲悉如此緊張陣仗是因為發現一名無症狀感染者，不禁質疑是否反應太過？也有網民堅持 「防疫不能鬆懈，寧可被嚇也不要病死」。

新疆喀什地區疏附縣昨天篩出一名無症狀感染者，這是新疆自上月的第二波新冠疫情「清零」後再傳出突發性病例，官方相當緊張，立即下令封城，昨天下午起20餘喀什航班全部停飛，陸路交通也封閉。

官方的大陣仗讓網民不安的情緒立刻蔓延，紛紛發文「我的飛機剛落地，但暫時不讓下飛機」、「警察說出去就回不來了，什麼情況？」、「喀什小區被封，大家在搶購物資」，網友們憂心是否疫情反撲新疆，要求官方儘速說明。

兩個多小時後，喀什市公安局在下午5時左右連發兩條微博疑回應道，「大家帶好口罩，注意自身安全，不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌」，由於都未說明事由且用字「神祕」，這讓網民們更加恐慌，開始猜測「新疆是否大規模感染了？」，媒體也開始查證，但不是電話打不進去，就是接電話的人回應「原因不讓說，不能說」。

此時環球時報總編輯胡錫進也看不下去，一度發微博稱，喀什發布的信息顯然不足以阻止一些猜測和擔心在互聯網上發酵，「建議喀什市及自治區提供更多官方信息，跑贏傳言發酵的速度」。同時也有很多網民呼籲大家保持冷靜。

終於，新疆維吾爾自治區衛生健康委在晚上發出最新通報稱，喀什地區疏附縣在定期檢測 中，發現一例女性17歲的新冠無症狀感染者，已隔離觀察。疏附縣並開展核酸檢測，有關信息將及時向社會公布。

綜合報導，官方對喀什「封城」持續約半日後解除，陸空交通在晚上7時後恢復，並宣布對全縣進行核酸檢測。胡錫進再發文稱，疏附縣在檢測出無症狀感染者的當天就迅速作出反應，肯定「喀什疏附縣的這個通報速度夠快」。

不過有網民認為，喀什僅因發現一例無症狀感染者就緊急停航封路封城，有點「反應過度」，且第一時間未能清楚說明，造成網絡上謠言滿天飛，「消息發布慢半拍導致節奏連連」，應該檢討。但也有網民稱，喀什僅驗出一例就能緊急動員，這應該是表率，「總要給官方一點時間確認後再發布詳細說明吧」。