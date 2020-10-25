專家：中國若開放邊境管制 防疫將前功盡棄

中國目前仍嚴控人員入出境，圖為山東煙台機場出入境邊防檢查站。（中新社）

全球新冠肺炎確診病例已突破4200萬例，隨著秋冬來臨，許多國家更爆發第二波疫情 。中國 疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友指出，目前全球疫情非常不樂觀。中國若貿然開放邊境 管制，前面所有的防疫努力都將前功盡棄。

吳尊友指出，目前全球疫情形勢很不樂觀，從1月以來，疫情就一路直線上揚。從3月下旬每天新增5萬例確診，到5月下旬的10萬例，7月初的20萬例，9月多個單日報告突破30萬例，10月多日突破35萬例，超出許多專家的預期。

他指出，目前歐洲疫情反彈情況更是十分嚴重，多個國家都超過了春季那波疫情。除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，現在還沒有特別有效的控制手段，全球疫情短時間內要想緩解十分困難。

因此，對於有些專家呼籲邊境放開，吳尊友說，對歐美國家來說，呼籲放開可以理解，因為他們疫情很嚴重，放開不放開影響不大。但對中國就不一樣了，一旦放開，前面所有努力就都前功盡棄。

吳尊友表示，根據推算，若放開邊境管制，中國將會有700萬人感染，20萬人死亡，這個代價沒辦法接受。他強調，只要中國堅持圍堵策略，秋冬季出現大疫情的可能性就不高。

吳尊友預期，今年秋冬，中國可能會有零星病例或聚集性疫情出現，但再出現早前北京「新發地市場」那樣的疫情規模可能性不大。

他指出，新發地疫情讓中國第一次意識到，汙染的海產品有可能作為疫情傳播的源頭。自此，當局就汲取教訓，對這類疫情開始採取防範措施。

吳尊友認為，目前中國民眾生活的環境是安全的、沒有病毒的。未來疫情可能產生有四個潛在的風險點：從境外到中國的旅客；境外人員集聚的醫院或隔離點；研究、檢測的實驗室；進口的冷凍海產品或肉食品。

針對新冠肺炎疫苗，吳尊友指出，對一般民眾而言，由於在中國境內感染的風險很低，因此現在暫時無需急著去施打疫苗，可以等到三期臨床試驗結果出來後，再根據情況決定是否注射疫苗。

中新網報導，針對近期全國各地出現境外輸入新冠肺炎確診病例，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰24日表示，全球疫情仍然處於持續蔓延的大流行狀態，部分國家也出現了疫情反彈。外防輸入仍然是北京市疫情防控的重中之重。希望民眾做到非必要不出境，不去有疫情的國家和地區。

目前，民航局發出熔斷指令，分別對伊朗馬漢航空、義大利勒奧斯航空、土耳其航空、中國南方航空、沙特阿拉伯航空、波蘭航空相關航班採取熔斷措施，該航空機上都曾發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客。