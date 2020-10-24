以為賺到優惠 滬男買42箱「飛天茅台」全是假貨

季先生所購買的假酒。（圖：普陀區檢察院提供）

飛天茅台一瓶難求，上海一名建築開發商因輕信好友內部貨源而落入了圈套，花了近40萬（人民幣 ，下同，約5.9萬美元 ）訂購大量低價飛天茅台酒，沒想到請朋友喝了之後竟發現雖然包裝一致、口味相似，卻「全是假酒」。

新民晚報報導，上海普陀區檢察院調查一起飛天茅台假酒案件，被害人季先生（化名）去年6月因公司有大量飛天茅台酒的需求，卻又苦於市場上的茅台酒真假難辨，便想透過認識20多年的好友高先生買到茅台酒廠內部出來的飛天茅台酒。

高男兩周後告知季先生，可用一箱6瓶7560元的價格買到內部貨源，但由於是特殊管道，所以沒有出貨單和發票。

當時市場上一瓶飛天茅台要價約2000元人民幣，季男認為高男開出每瓶1260元價格很優惠，立刻匯款22萬6800元向他訂購30箱飛天茅台酒。季男迅速收到茅台後，又再付款16萬6320元訂了22箱。

據報導，季男買來之後請朋友喝，沒想到一位朋友跟他說「酒的味道不對，可能是假酒」，季先生立即找懂酒的朋友「品鑑」了一下，這才發現之前到貨的42箱飛天茅台酒全都是假酒。

高男辯稱自己的酒都是從茅台廠內部購買不可能有假，拒絕退款，季先生一氣下報警，經貴州茅台酒股份有限公司專業鑑定，確認整批茅台酒均屬假冒產品。

調查後發現，高男與曾從事茅台酒生意的陳某串通，安排自己所在酒廠的調酒師調配出與飛天茅台酒口味相似的大桶白酒，再由分灌包裝後出貨給被害人。

今年8月27日，陳某因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，被普陀區檢察院批准逮捕，9月24日，高男因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，被普陀區檢察院提起公訴。