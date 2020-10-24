「雲養牛」App騙投資 榨光積蓄 網酸：就貪，不值得同情

李兵在鑫岳牧業App的「領養紀錄」。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

近日各地傳出「雲養牛」騙局： 疫情期間出現多個App ，打著「互聯網+畜牧業」的名號，吸引民眾投資 「線上養牛」，讓用戶在App中在線領養回報率不同的「牛」獲取收益。最後以增加投資或交稅等理由騙財，苦主遍布全國，涉款由人民幣 數萬元至幾十萬元不等，有人更損失畢生積蓄。

綜合媒體報導，這些App在運營一段時間後，便以繳稅等為由要求投資者追加投入大量資金以贖回本金，或以各種理由誘導追加資金，之後便無法登陸。

目前，海南、江西、內蒙古及四川等地已立案調查此類騙局。警方調查發現，所有涉案的雲養牛App聲稱背後參與的正規牧業公司，均遭犯罪分子盜用營業執照及域名等訊息。涉案的App伺服器位址也在國外，資金亦已被轉走。有受害人加入「鑫岳養業」的維權群組，發現有上百人同樣受騙，涉資約700萬元（人民幣，下同，約104.5萬美元）。

來自海南的小寧稱，他起初在一款名為天和牧業的App上認養一頭牛，頭四天回報如期到帳，但到第五天開始即本息都不見，聯絡客服，對方表示要加碼認養五頭牛才能提現。小寧於是加大投資額，但回報同樣至第五天起沒有如期入帳。此時，客服又指小寧兩次投資相隔超過時限，必須充值以「回調數據」。直至9月3日，小寧發現無法登入，報警後才知捲入「新型網路詐騙」，所謂的牛，根本不存在，損失帳戶內約22萬元（約3.28萬美元）。

另一受害人李兵（化名）6月發現由「鑫岳牧業」推出雲養牛項目。該公司聲稱與多間大型畜牧養殖場合作，網上投資認養牛隻，每日可獲「領養利潤」，到期結算提現。李兵從最初投資500元，到最多時達到25萬元，慘被騙去半生積蓄。

有網民批評，這類雲養牛與其他騙局的手法一樣，投資和回報根本不合比例，稍有常識也不會相信：「說白了就是貪，不值得同情。」「15天賺15%，怪誰呢。」「人家養牛，把錢分給你，咋想的。」