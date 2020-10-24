為7萬遺產證明「我爸是我爸」 粵男在公部門奔波7個月

此後大半年裡，陳先生多次奔波於銀行、公證處、派出所和居委會之間，但仍然未能辦下公證書。（取材自央視）

廣東惠州陳姓男子為繼承已故父親的7萬餘元存款，須辦理公證，但陳男在銀行、公證處、派出所、居委會來回跑了七、八次，歷時七個多月，依舊無法證明「我爸是我爸」。在國務院 督查組督查整改後，10月20日，陳男辦完公證手續， 終於從銀行取到父親的存款。

明報報導，類似的事件在各地時有發生，如老人辦理電信業務被要求證明「我還健在」、重辦身分證被要求證明「我是我」。國務院督查組認為，事件反映地方基層部門規避責任，導致市民辦事無門。

央視新聞報導，陳男早前向國務院「互聯網+督查」平台投訴，稱父親2月去世，在中國郵政儲蓄銀行惠陽支行留下7萬餘元（人民幣 ，下同，約逾萬美元）人民幣存款。3月時，陳男拿着存單，用父親存單密碼在銀行取款時，由於不能通過銀行人臉識別系統，未能取款。銀行職員告訴他，存款繼承應向本人居住地或銀行機構所在地的公證機構申請辦理繼承權證明書，銀行憑此支付。就這樣陳男開始了證明「我爸是我爸」的循環。

陳男第一次去惠陽區公證處辦理公證時，提供了寫有父子關係的戶口本，但工作人員要求陳男提供派出所親屬關係證明；派出所卻表示，親屬關係證明屬公安 部確定的「派出所、公安機關不再出具的18種證明」之一，不予辦理。公證處說有派出所的影印戶籍底冊也可以，但派出所以涉及個人私隱為由不予辦理。

公證處又表示可以向居委會開具親屬關係證明，居委會則說依據民政部規定不予開具。事情就此陷入僵局。此後大半年裡，陳男為此事又多次奔波於銀行、公證處、派出所和居委會間，但仍未能辦下公證書。

了解情况後，國務院第7次大督查第11督查組赴廣東惠州走訪上述單位，最終，陳男父親原所在單位同意出具親屬關係證明，20日公證手續辦妥，存款也已從銀行取出。